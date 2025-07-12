消暑又刺激！夏日最夯10大水上活動你玩過幾個？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「夏日熱門水上活動」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大夏日熱門水上活動有哪些。

酷暑來臨，總讓人忍不住想奔向大海、湖泊或溪邊，盡情戲水、消暑放鬆。有些人偏好悠閒漂浮、享受陽光，有人則想挑戰極限、釋放壓力，讓各式水上活動在夏日人氣飆升。無論是想玩得輕鬆愜意，還是來場刺激冒險，接下來就一起看看有哪些水上活動榜上有名，看看你今年想嘗試哪一項吧！

豔陽下「衝浪」挑戰自我 「SUP立槳」收穫美照和日出美景

▲ 網友熱議TOP10夏日熱門水上活動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「夏日熱門水上活動」的討論，可以發現許多人享受「衝浪」的刺激與樂趣。有初學者興奮分享「第一次衝浪大成功，三次就站起來了！」雖然玩衝浪容易曬傷，也可能在浪裡被「打滾洗臉」，但還是有不少人樂此不疲，也有網友分享透過「打工換宿」學衝浪的經驗，強調不但省錢，還能天天與浪為伍，享受最純粹的夏日快感。

而「SUP 立式划槳」則以悠閒又能打卡拍美照的特性，在夏季水上活動中迅速竄紅。不過有遊客實際嘗試後才發現「海水阻力真的很大，滑起來比想像中累」，也有人打趣說「人太高槳太短，滑得很沒效率」。

不過SUP的魅力在於它的平靜與美景，有網友推薦日月潭是「湖面平穩的新手地點」，或選擇日出、黃昏時段，陽光柔和拍照也更好看。不少店家還提供教練側拍服務，讓你安心享受當網美的過程；萬一落水也不必驚慌，「穿著救生衣放輕鬆就好」，是一項兼具美照、放鬆與成就感的夏季體驗。

至於想更進一步挑戰自我的人，則會選擇進入「潛水」的靜謐世界。從水肺潛水到自由潛水，每種形式都各有魅力，有網友即使不擅長游泳，也因為被水下美景與潛水美照燒到而決定「與其遺憾，不如勇敢一次」，投入學習的行列。

潛水過程中除了學習設備操作與水中技巧，也考驗著體力與耐心，有人提到「水肺潛水新手要背著20公斤裝備走岸潛路線」，雖然辛苦，卻能換得一場在海底悠遊、無重力的旅程，那份「在水下與世界對話」的自由感，絕對是值回票價的夏日回憶。

除此之外，諸如能一探海底生態的「浮潛」、沿著溪谷逆流而上的「溯溪」等，也都是夏季備受歡迎的水上活動，各有不同的樂趣與挑戰。看完網友們的分享，是不是也開始手癢想預約下一場夏日冒險了呢？不論是想挑戰極限、拍美照，或者單純放空納涼，都是相當值得體驗的選項，出發前也別忘了做好防曬、確認安全措施，留下最清涼又精彩的回憶吧！

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「夏日熱門水上活動」相關討論則數。

觀測期間：2024/07/01~2025/07/01，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw