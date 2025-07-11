快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

聽新聞
0:00 / 0:00

失智不等於失望！ 北醫附醫完成院內首位阿茲海默症單株抗體治療

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫大附醫引進阿茲海默症單株抗體療法，本周完成院內首位阿茲海默症單株抗體藥物治療，圖為醫療團隊合影。圖／北醫附醫提供
北醫大附醫引進阿茲海默症單株抗體療法，本周完成院內首位阿茲海默症單株抗體藥物治療，圖為醫療團隊合影。圖／北醫附醫提供

台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。日前國內輸入二款失智症新藥，均為阿茲海默症單株抗體，北醫大附醫本周完成首位病人治療，為台北市大型醫院首例。北醫附醫院長施俊明表示，病人已順利完成施打並進入追蹤階段，盼能為更多失智症病人帶來福音。

北醫附醫神經內科主任李薰華指出，阿茲海默症單株抗體藥物是美國食品藥物管理局（FDA）最新核可的失智症治療藥物，專為早期病人設計，可藉由清除腦中累積的類澱粉蛋白斑塊，延緩神經退化進程，提升病人生活品質與自理能力。

李薰華解釋，阿茲海默症單株抗體藥物治療並非適用於所有失智症病人，需經過一系列完整的神經影像、基因檢測與正子攝影檢查，才能判斷是否適合施打。近期診間有多位病人詢問相關療程，部分病人因疾病已進展至中重度、或未檢出明顯類澱粉蛋白累積，無法符合施打標準；也有病人因基因檢測顯示有APOE4型別，可能增加腦出血風險，建議尋求其他治療方法。

首位病人主治醫師、北醫大附醫神經內科主治醫師胡朝榮表示，失智不等於失望，新世代的治療方法，讓醫療團隊得以在疾病初期介入，病人與家屬也能有更多選擇與希望。

李薰華表示，隨阿茲海默症單株抗體藥物治療引進，院內搭配一站式治療流程的建置，由神經內科、影像醫學部、核子醫學科與藥劑部協同合作，從初步評估、基因檢測、核磁共振檢查、類澱粉蛋白正子攝影到藥物施打與後續追蹤，皆可在院內完成，病患無需多次往返神經內科及其他科門診，盼能藉此提升就醫便利性，掌握黃金治療時機。

阿茲海默症 失智症 北醫大

延伸閱讀

大陸禁止阿茲海默症手術 指有效性缺乏醫學證據

再15年！失智將成全球第三大死因 專家：台灣失智死亡數被低估

聽見金句／老年的憂鬱，跟失智症是息息相關的。

失智初期症狀與老化易混淆 自覺認知退化應當心

相關新聞

國中疑食物中毒案 羅一鈞：研判非細菌、病毒釀禍

北投國中女壘隊疑食物中毒案，疾管署今天表示，初步研判不像病毒或細菌性中毒，比較像天然毒或化學性中毒，已回覆衛生局不會進一...

失智不等於失望！ 北醫附醫完成院內首位阿茲海默症單株抗體治療

台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。日前國內輸入二款失智症新藥，均為阿...

她常戴1物洗澡嚇壞同事 眼科醫師警告「母湯」：容易細菌感染

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，不過，傳出目前禁輸入的美國牛肉內臟、絞肉成談判籌碼，研議開放進口。...

搭機旅客務必請早！7/17下午1時30分防空演習

為配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」實施期間整體交通與安全管制措施，桃園機場公司提醒旅客與接送親友，自7月13...

優格減肥還治憂鬱症？ 營養師列4好處一次看

優格不僅是減脂神隊友，竟然還能緩解憂鬱症，營養師張語希在臉書粉專發文列出優格4樣好處，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。