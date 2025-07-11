失智不等於失望！ 北醫附醫完成院內首位阿茲海默症單株抗體治療

台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。日前國內輸入二款失智症新藥，均為阿茲海默症單株抗體，北醫大附醫本周完成首位病人治療，為台北市大型醫院首例。北醫附醫院長施俊明表示，病人已順利完成施打並進入追蹤階段，盼能為更多失智症病人帶來福音。

北醫附醫神經內科主任李薰華指出，阿茲海默症單株抗體藥物是美國食品藥物管理局（FDA）最新核可的失智症治療藥物，專為早期病人設計，可藉由清除腦中累積的類澱粉蛋白斑塊，延緩神經退化進程，提升病人生活品質與自理能力。

李薰華解釋，阿茲海默症單株抗體藥物治療並非適用於所有失智症病人，需經過一系列完整的神經影像、基因檢測與正子攝影檢查，才能判斷是否適合施打。近期診間有多位病人詢問相關療程，部分病人因疾病已進展至中重度、或未檢出明顯類澱粉蛋白累積，無法符合施打標準；也有病人因基因檢測顯示有APOE4型別，可能增加腦出血風險，建議尋求其他治療方法。

首位病人主治醫師、北醫大附醫神經內科主治醫師胡朝榮表示，失智不等於失望，新世代的治療方法，讓醫療團隊得以在疾病初期介入，病人與家屬也能有更多選擇與希望。

李薰華表示，隨阿茲海默症單株抗體藥物治療引進，院內搭配一站式治療流程的建置，由神經內科、影像醫學部、核子醫學科與藥劑部協同合作，從初步評估、基因檢測、核磁共振檢查、類澱粉蛋白正子攝影到藥物施打與後續追蹤，皆可在院內完成，病患無需多次往返神經內科及其他科門診，盼能藉此提升就醫便利性，掌握黃金治療時機。