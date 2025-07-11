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熱帶低壓可能成颱風百合 氣象署：對台無影響

中央社／ 台北11日電

氣象署表示，明天各地多雲到晴，中部以北、東北部與其他山區留意午後局部短暫雷陣雨；今天日本南方海面有熱帶性低氣壓生成，不排除增強為颱風百合，預估不影響台灣。

氣象署今天發布熱帶性低氣壓生成訊息，下午2時中心位置在北緯25.0度、東經140.0度，以每小時13公里速度，向北北西進行。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，在日本南方海面的熱帶性低氣壓，不排除增強為颱風，預估最快36小時後有機會生成為今年第5號颱風百合，由於朝北北東前進，不影響台灣。

黃恩鴻並指出，17日菲律賓東方海面可能會出現較大規模的季風低壓，有機會生成熱帶系統，不排除發展成颱風。

受低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署下午更新豪、大雨特報，今天金門縣有局部大雨或豪雨，高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率。

黃恩鴻指出，預估今晚降雨將趨緩，週末各地轉為多雲到晴，明天各地高溫普遍攝氏32至34度。但他提醒，明天清晨至上午，南部和中部沿海可能有局部短暫陣雨，而中部以北、東北部與其他山區須留意局部短暫雷陣雨，特別是桃園以北和東北部山區，可能會有局部大雨。

他說，13日水氣會更少，午後剩大台北地區、東北和其他山區有局部短暫雷陣雨，而清晨至上午南部仍有局部短暫陣雨機率。

黃恩鴻指出，14日、15日水氣增多，西半部可能有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；16日、17日各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨。

黃恩鴻表示，18日吹偏東風、東南風，花東地區有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後有局部雷陣雨。

颱風 氣象署 日本

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