颱風豪雨農損逾24億 農業天災低利貸款半年免息
農業部最新統計，颱風丹娜絲及近日豪雨造成的農業損失，已超過新台幣24億元。農業部農業金融署今天宣布，提供農業天然災害低利貸款半年免利息。
農業部統計，至11日上午11時，受颱風及豪雨影響，造成農業災情，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失共24億1837萬元。
農金署發布新聞稿，為協助受災農漁業者災後復耕、復養及復建，減輕其財務負擔，提供農業天然災害低利貸款給農民組織及農企業，自撥貸日起6個月內，利息免予計收，由農業部補貼，共同相挺農漁業者度過難關。
農金署說，至114年6月底，天災貸款餘額約25億元，這次免息措施預估4000戶農漁業者受益，可節省利息約2000萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言