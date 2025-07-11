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颱風豪雨農損逾24億 農業天災低利貸款半年免息

中央社／ 台北11日電

農業部最新統計，颱風丹娜絲及近日豪雨造成的農業損失，已超過新台幣24億元。農業部農業金融署今天宣布，提供農業天然災害低利貸款半年免利息

農業部統計，至11日上午11時，受颱風及豪雨影響，造成農業災情，經農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，農業產物及民間設施估計損失共24億1837萬元。

農金署發布新聞稿，為協助受災農漁業者災後復耕、復養及復建，減輕其財務負擔，提供農業天然災害低利貸款給農民組織及農企業，自撥貸日起6個月內，利息免予計收，由農業部補貼，共同相挺農漁業者度過難關。

農金署說，至114年6月底，天災貸款餘額約25億元，這次免息措施預估4000戶農漁業者受益，可節省利息約2000萬元。

農業部 豪雨 利息

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