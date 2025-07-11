颱風豪雨農損逾24億 農業天災低利貸款半年免息

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

2025-07-11 18:25