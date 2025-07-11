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國中疑食物中毒案 羅一鈞：研判非細菌、病毒釀禍

中央社／ 台北11日電
疾管署發言人羅一鈞。聯合報資料照片
疾管署發言人羅一鈞。聯合報資料照片

北投國中女壘隊疑食物中毒案，疾管署今天表示，初步研判不像病毒或細菌性中毒，比較像天然毒或化學性中毒，已回覆衛生局不會進一步支援流行病學調查，應詢問毒物專家。

台北市北投國中女子壘球隊將在月底赴美參加國際賽事，昨天在集訓過程中卻有多名學生陸續產生身體不適症狀，以發癢最多，還有人出現手腳麻、胸悶，甚至打寒顫及嘔吐等症狀

校方為求慎重安排全數就醫，目前均已返家休息。北市衛生局今天表示，因此案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能的病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援。

北市衛生局掌握學生共食內容為午餐（茄子、滷肉、飯、蔥蛋）及晚餐（茄子、滷肉、飯）、下午點心（菠蘿麵包或西多士、凍奶茶），午晚餐由愛心媽媽烹煮，下午點心則由外籍老師自行帶來。

疾管署發言人羅一鈞下午說明最新進度，疾管署已接獲來自衛生局提供的8項糞便檢體，將協助完成檢驗。

不過，羅一鈞指出，目前單從症狀看起來，個案症狀以發癢最多，其他還有手腳麻、胸悶、嘔吐、寒顫等，初步研判不像細菌性或病毒性的食品中毒，因為沒有腹瀉、腹痛等典型症狀。

羅一鈞表示，比較懷疑是天然毒或化學性食品中毒，疾管署已回覆衛生局，不會支援啟動流行病學調查，建議衛生局應諮詢毒物專家意見。

根據CNEWS匯流新聞網、ETtoday等媒體報導，北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁曾表示，初步懷疑可能是午餐、晚餐的茄子，因茄子中的茄鹼，與馬鈴薯中的龍葵鹼是同一種天然存在的植物毒素。

對於茄子被點名，台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌則認為，一般來說，茄子煮熟後並沒什麼特別的問題，且茄鹼、龍葵鹼只有在沒有成熟的茄子才有可能，國內過去沒有因此中毒案例，不能排除可能是其他食物保存不佳，畢竟大家都有症狀。

食物中毒 衛生局 羅一鈞 疾管署

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