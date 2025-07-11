她常戴1物洗澡嚇壞同事 眼科醫師警告「母湯」：容易細菌感染

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

這名女網友在PTT發文表示，日前和同事聊天時，對方對於她會戴著隱形眼鏡洗澡都感到很驚訝，反而是原PO覺得沒什麼，甚至想說「這有怎麼樣嗎？」事後她上網查了資料，才得知原來戴著隱形眼鏡洗澡很危險，容易感染。

原PO知道真相後覺得自己很沒常識，但自己這種行為已經很多年了，眼睛沒有因此而覺得不舒服，這也讓她好奇地想問，「只有我這樣嗎？有沒有跟我一樣的同伴？」

貼文引起熱議，有人認為的確容易感染細菌，「只有妳，大家都知道」、「連游泳都不行，海邊玩水肯定也不建議，最好海邊也戴眼鏡」、「游泳也不行，雖然我以前還是照戴」；但也有網友不以為然，「並沒有這件事，我戴20年了」、「看來下大雨也不建議戴了」、「騙妳換新的吧」、「我戴11年，醒著就戴到睡前」、「我游泳都戴隱眼」、「都敢用沾水的手揉眼睛了，隱眼沒卸還好啦」、「跟熬夜抽菸喝酒一樣，不好但不會馬上致命，也可能一輩子也不會出事」。

《元氣網》曾報導過，眼科醫師就警告千萬不要戴著隱形眼鏡去洗澡，除了隱形眼鏡會因為吸收自來水而變硬變緊，還會增加角膜遭自來水中細菌感染的風險。

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