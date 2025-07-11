快訊

114分科生物／試題解答一次看 實驗題刁鑽考「青蛙舌根」考生讚有讀就有分

江蕙復出第一晚！費玉清「來了」 送巨型鳳凰讚爆：再展金嗓

聽新聞
0:00 / 0:00

她常戴1物洗澡嚇壞同事 眼科醫師警告「母湯」：容易細菌感染

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO習慣戴著隱形眼鏡洗澡，同事們知道後相當訝異。示意圖／ingimage
原PO習慣戴著隱形眼鏡洗澡，同事們知道後相當訝異。示意圖／ingimage

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

這名女網友在PTT發文表示，日前和同事聊天時，對方對於她會戴著隱形眼鏡洗澡都感到很驚訝，反而是原PO覺得沒什麼，甚至想說「這有怎麼樣嗎？」事後她上網查了資料，才得知原來戴著隱形眼鏡洗澡很危險，容易感染。

原PO知道真相後覺得自己很沒常識，但自己這種行為已經很多年了，眼睛沒有因此而覺得不舒服，這也讓她好奇地想問，「只有我這樣嗎？有沒有跟我一樣的同伴？」

貼文引起熱議，有人認為的確容易感染細菌，「只有妳，大家都知道」、「連游泳都不行，海邊玩水肯定也不建議，最好海邊也戴眼鏡」、「游泳也不行，雖然我以前還是照戴」；但也有網友不以為然，「並沒有這件事，我戴20年了」、「看來下大雨也不建議戴了」、「騙妳換新的吧」、「我戴11年，醒著就戴到睡前」、「我游泳都戴隱眼」、「都敢用沾水的手揉眼睛了，隱眼沒卸還好啦」、「跟熬夜抽菸喝酒一樣，不好但不會馬上致命，也可能一輩子也不會出事」。

元氣網》曾報導過，眼科醫師就警告千萬不要戴著隱形眼鏡去洗澡，除了隱形眼鏡會因為吸收自來水而變硬變緊，還會增加角膜遭自來水中細菌感染的風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱形眼鏡

延伸閱讀

兒童游泳教練超帥…還撞臉韓星！ 媽媽暴動搶報名：各取所需

雲林13偏鄉無眼科、皮膚科 縣府自購設備與大醫院開辦遠距會診

霧峰民生路一帶自來水混濁民眾不敢飲用 水公司：水質沒問題

電鍋外鍋該放自來水還是飲用水？兩派網友掀論戰

相關新聞

獨／關稅談判籌碼？傳開放2遭禁美牛品項 食藥署已請學者評估

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，不過，傳出目前禁輸入的美國牛肉內臟、絞肉成談判籌碼，研議開放進口。...

知名品牌維他命眼藥膏爆短缺 食藥署：難估計何時恢復供貨

用於治療嚴重乾眼症病人，知名品牌綠洲維他命A眼藥膏傳出缺貨，衛福部食藥署指出，該品項藥物許可證持有者，因原料藥問題導致藥...

她常戴1物洗澡嚇壞同事 眼科醫師警告「母湯」：容易細菌感染

不少近視族為了美觀和擺脫眼鏡的束縛，都會選擇戴隱形眼鏡，不過有時候回到家會懶得摘下來。有一名女網友透露自己會戴著隱形眼鏡洗澡，結果同事得知後都相當訝異，但她反而習以為常，還想問「這會怎麼樣嗎？」貼文也引來不少討論。

失智不等於失望！ 北醫附醫完成院內首位阿茲海默症單株抗體治療

台灣65歲以上失智症人口數已超過35萬人，其中7成是阿茲海默症，是最常見的失智症類型。日前國內輸入二款失智症新藥，均為阿...

國中疑食物中毒案 羅一鈞：研判非細菌、病毒釀禍

北投國中女壘隊疑食物中毒案，疾管署今天表示，初步研判不像病毒或細菌性中毒，比較像天然毒或化學性中毒，已回覆衛生局不會進一...

搭機旅客務必請早！7/17下午1時30分防空演習

為配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」實施期間整體交通與安全管制措施，桃園機場公司提醒旅客與接送親友，自7月13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。