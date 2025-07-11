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北投國中女壘球隊疑似食物中毒 疾管署不支援流病調查原因曝

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
北市北投國中女壘隊昨疑似食物中毒事件，全隊包含1名立農國小學生共17人就醫，均全數出院。圖／取自北投國中臉書粉絲專頁
北市北投國中女壘隊昨疑似食物中毒事件，全隊包含1名立農國小學生共17人就醫，均全數出院。圖／取自北投國中臉書粉絲專頁

台北市北投國中女壘隊昨發生疑似食物中毒事件，全隊包含1名立農國小學生共17人就醫。疾管署發言人羅一鈞表示，依據目前症狀評估不像病毒或是細菌性食品中毒，可能是天然毒或是化學性食品中毒釀禍，目前不會派員支援流行病學調查。

北投國中學生共食為午餐為茄子、滷肉、飯、蔥蛋，下午餐是外帶的菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，晚餐的茄子、滷肉飯。由於多餐共食，為進一步釐清可能的病因物質與原因食品，衛生局將向衛福部疾病管制署申請流行病學調查支援。

羅一鈞指出，疾管署已經收到8名個案的糞便檢體，也收到台北市通報腹瀉群聚。依據學生表現症狀，發癢最多，手腳麻、胸悶、寒顫等，並沒有腹瀉或是腹痛等傳統食物中毒症狀。由於症狀並非病毒、細菌食品中毒，疾管署目前不會支援流行病學調查。

天然毒食品中毒包含組織胺毒素、植物毒素等。台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，茄子不成熟時有龍葵鹼屬於植物毒素，不過過往沒有看過茄子引發中毒狀況，機率較低。若依據症狀來看可能是「組織胺中毒」，但組織胺中毒常見來源是鯖科魚製成的炸魚排，因製程過程需要冷藏、解凍、醃漬容易引發食物中毒。

食物中毒 疾管署 共食

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