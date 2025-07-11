分科測驗用眼疲勞 中醫師：可按摩睛明等穴位

大學分科測驗今明兩天舉行，中醫師指出，眼睛疲勞時，頸部肌肉也會僵硬，可沿著眼周按摩攢竹、魚腰、睛明等穴位，有助舒緩放鬆；想提神，則建議按壓頭頂百會穴、四神聰穴。

執業中醫診所醫師林芳瑜今天接受媒體電訪說明，長時間用眼過度，會使眼睛感到疲勞，此時可用指節輕輕按壓眼眶周圍的穴道，從眉頭的攢竹穴出發，沿著眉毛按壓魚腰穴（眉中）、瞳子髎穴（眼尾）等穴位。

按完上眼周別忘了下眼周，林芳瑜表示，接著可按壓睛明穴（眼頭）、承泣穴（眼睛下方）又回到瞳子髎穴，並延伸到太陽穴位置，停頓約5到10秒。

林芳瑜說，如果感到精神不濟，或早上起床想提神，可以針對百會穴（頭頂正中線與兩耳直上的交叉點）和四神聰穴（距百會穴前後左右各1寸的4個穴位）按摩。

她特別提醒，「考試期間千萬不要吃任何生冷的食物」，除擔心腹瀉外，以中醫角度，生冷的食物容易傷脾胃。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰則建議考生：「把心力放在可以掌握的事情上，不要去追悔已經發生的事情。」第一天考完難免會擔心表現不如預期，但過去的事情無法改變，還不如好好穩定心情，靠隔天的考試翻盤。

除了好好吃一頓，藍挹丰說，可以考慮做些讓自己放鬆、舒服的事情，比方說泡澡、運動等，好好面對接下來的挑戰更重要。