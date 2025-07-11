觀光亮點獎網路票選開跑 191處景點拚魅力

交通部觀光署今天宣布，第2屆「觀光亮點獎」全台共有52個單位推薦191處景點進行參選，即日起展開為期3週的網路票選活動，邀請全民一起投票選出最具魅力的觀光亮點。

觀光署今天舉辦第2屆觀光亮點獎票選啟動記者會暨亮點市集，今年觀光亮點獎票選活動分為「北台灣」、「中台灣」、「南台灣」、「東台灣及離島」等4大區域進行投票，每個區域每天可選擇2處最喜愛的亮點，也就是每天最多可投8票。

觀光署表示，全台共有52個單位、推薦191處亮點進行參選，今天起展開為期3週的網路票選活動，至7月31日截止。

值得一提的是，民眾每投1票，即可獲得「亮點選讚週週抽」每週1次抽獎機會，將週週抽出萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票、超商禮券、下午茶券及各推薦單位加碼好禮。

觀光署副署長黃勢芳致詞時表示，今年觀光亮點獎報名十分踴躍，透過串聯公私部門，讓更多具有永續發展與多元創新特質的景點，呈現在觀光亮點獎的舞台，而參與選拔活動的每1顆觀光亮點珍珠，也都能成為帶動地方經濟、文化傳承、環境永續的起點。

觀光署指出，第1階段初選，將結合票選結果與專家評審成績，選出前30名進入第2階段決選，再透過現地勘查評審出「十大觀光亮點獎」，預計於10月中旬公布各獲獎亮點，其他獎項還有「最佳國際推薦獎」、「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」，也會推薦未來兩年新一輪的「台灣觀光100亮點」。