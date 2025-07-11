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乾眼症1款維他命A眼藥膏短缺 食藥署：有替代

中央社／ 台北11日電

用於治療嚴重乾眼症、綠洲化學工業有限公司生產的處方用「維他命A眼藥膏」因原料問題通報短缺。食藥署今天表示，仍有同成分同含量同劑型藥品可替代，臨床也有其他選擇。

衛生福利部食品藥物管理署7月8日公告，綠洲化學工業有限公司的「”綠洲”維他命A眼藥膏」，因原料藥問題導致短缺，無法預計恢復正常供應時程。

食藥署藥品組研究員祁若鳳今天接受媒體電話訪問說明，這款藥品核准適應症為「瀰漫性表層角膜炎、角膜上皮剝離症、皰疹性角膜疾患、小泡性角膜炎、角膜實質炎及其他各種角膜炎等症」，日前接獲廠商通報，目前暫時停產。

祁若鳳表示，現在國內還有1款同成分同含量同劑型藥品可供應，為「"溫士頓"維他命A眼藥膏VitaminA Eye Ointment “Winston”」（衛部藥製字第059018號）。

祁若鳳強調，除了同成分同含量同劑型藥品可替代，加上其他可以用於治療角膜炎的眼藥水、眼膏十分眾多，不至於影響臨床用藥。

台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀解釋，這類維他命A眼藥膏主要用來治療嚴重乾眼症，提供眼睛表面的滋潤，若缺乏維他命A，表面就會出現問題，而眼睛表面就是角膜，可能出現破皮或嚴重乾眼症，尤其是老年人或飲食不均衡的民眾。

蔡景耀表示，市面上還有如人工淚水型的藥膏可維持滋潤，如果是因為營養問題缺乏維他命A者，也可用口服補充，單款藥膏短時間停產應不至於有大影響，眼科醫師們都有替代方式。

表面 維他命 乾眼症

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