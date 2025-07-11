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15至45歲免費3次心理諮商明年續辦 下半年將加碼推行

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，使用人數已經超過原本預估數量，心理健康司代理司長鄭淑心表示，青壯世代心理健康支持方案到今年底結束，剩下不到半年即將不少地方預算已經用完，將會加碼補助。圖為民眾等待心理健康治療示意圖。記者林伯東／攝影
衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，使用人數已經超過原本預估數量，心理健康司代理司長鄭淑心表示，青壯世代心理健康支持方案到今年底結束，剩下不到半年即將不少地方預算已經用完，將會加碼補助。圖為民眾等待心理健康治療示意圖。記者林伯東／攝影

衛福部青壯世代心裡健康支持上路快滿一年，使用人數已經超過原本預估數量，心理健康司代理司長鄭淑心表示，青壯世代心理健康支持方案到今年底結束，剩下不到半年即將不少地方預算已經用完，將會加碼補助，明年仍然會續辦，接下來將徵詢心理衛生相關團體意見，研議未來是否擴大辦理。

衛福部在去年8月推出「15到44歲青壯世代心理健康支持方案」，預計投入3.36億元，提供每人3次免費心理諮商；預計服務人數約6萬人、19萬人次，期限至今年12月31日。然而，上路後好評不斷，不少諮商所依開放預約名額就秒殺，專家也呼籲放寬資格讓更多人受惠。

鄭淑心指出，各界反應其實相當不錯，原本預計到今年底服務6萬人，但是到今年6月底已經有超過6萬人使用。部分地方衛生局反應經費不足，衛福部將會加碼發放預算，盡量讓符合資格的民眾可以使用；詳細預算增加金額要等到年底，地方政府申報後才會較為明朗，目前預估至少千萬元。

鄭淑心表示，該計畫明年將會繼續辦理，收到相關單位反饋希望可以繼續推動，至於否會擴大辦理仍需要評估，屆時會諮詢相關心理衛生專業團體建議，也會評估實際需求狀況判斷。

符合資格的民眾，若有心理諮商需求可以到衛福部專屬網站，查詢合作機構名單以及剩餘名額（網址：https://sps.mohw.gov.tw/mhs），並打電話至機構預約諮商服務，並且準備身分證文件、接受諮商服務。

衛福部 衛生局 名額

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