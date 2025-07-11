北投國中女壘隊疑食物中毒 校方：初步與食用外送餐點有關

北市北投國中女壘隊昨發生疑似食物中毒事件，全隊18人含立農國小1人就醫，已全數返家。該校今回應，獲報第一時間啟動危機應變小組，初步與食用外送餐點有關；校方未來將強化外食管理機制，也規畫學生每日健康觀察記錄表，預防類似事件發生。

北投國中表示，昨晚間接獲消防局通報女壘隊學生疑似食安事件，校方立即啟動校安應變機制，全面掌握學生健康狀況，並全力協助後續處理與因應作業。

學校初步了解，學生當日下午食用外送餐點後，晚間8時55分起，陸續有8人出現不適等症狀，經教練與校方陪同送醫就診。醫護人員已採集糞便檢體送驗，釐清可能的食安原因。

校方說，學生就醫後症狀逐漸緩解，無上吐下瀉等食物中毒現象，精神良好，皆能清楚表達身體狀況。至晚間11時30分，多數學生已由家長接回返家休息，僅1人留院觀察，狀況穩定。

北投國中指出，第一時間啟動危機應變小組，完成校安通報，並同步通報教育局、校安中心、緊急應變中心、警察局及衛生局；教練全程陪同學生就醫，協助處理現場與名單確認事宜；校方主動聯繫所有受影響學生的家長，說明事件概況並提供就醫進度；配合衛生局調查食品來源與食材安全，全面釐清原因並提出改善方向。

校方談及預防與機制檢討，該次事件初步與食用外送餐點有關，校方已全面檢討相關制度，擬定3點因應與防範作為。

一是「外食管理機制強化」，校方重申夏季高溫期間食品保存及餐點來源安全管理，並要求教練及學生注意食物保存條件與食安警覺；二為「緊急應變演練精進」，強化師生對食安事件、緊急送醫、通報流程的熟悉與演練頻率；三是「健康監測制度化」，校方規畫建立「每日健康觀察記錄表」，由教練紀錄學生體溫與生理狀態，預防類似事件發生。

至於學生後續輔導與健康教育，北投國中將安排個別關懷與心理輔導，協助學生安心復課，教練團隊也將配合進行群體健康管理教育，強調自律與互助精神。

校方指出，已於事件當晚逐一致電相關學生的家長，說明學生身體情形與學校處置措施；就醫過程中保持與家長即時聯繫，並提供醫療進度與返家後注意事項建議；將於近日邀集學生家長召開說明會，報告調查與預防作為，釋疑並凝聚共識。

北投國中說，學校高度重視學生健康與校園安全，將以此事件為契機，全面檢討集體生活下的飲食與健康管理流程，建立更周延的預警與應變機制，杜絕類似事件再次發生。