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因應漢光演習 桃機提醒旅客提早抵達機場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為配合「漢光41號演習」及「城鎮韌性防空演習」實施期間整體交通與安全管制措施，機場公司提醒旅客與接送親友，自7月13日至17日期間留意最新航班資訊，並於出發當日提早抵達機場，以確保行程順利。

機場公司表示，「城鎮韌性防空演習」將於7月17日13時30分至14時舉行。桃園機場將配合進行警報傳遞與發放、疏散避難及交通管制等演練。當日演習期間所有航班正常起降，出境旅客報到、通關及登機作業均維持正常運作。入境抵達旅客則請依廣播及現場人員指引，循入境動線配合疏散避難。演習期間第二航廈南、北側5樓觀景台將暫停開放，聯外巴士、排班計程車及租賃車亦將暫停發車。旅客及接送親友請遵從航警、保全及防護團人員引導，以利演習進行。

另依據民航局7月8日新聞稿指出，國軍「漢光41號演習」實兵演練將於7月9日至18日登場，桃園機場可能受演習影響之日期為7月13日至17日。依據國軍規劃，今年「漢光41號演習」採無劇本操演方式，實際對航班起降時段與範圍之影響仍需視當日操演內容及空中航行情況而定。機場公司呼籲旅客於出發前查詢航空公司的航班資訊，並隨時留意相關公告，掌握最新動態以利行程安排。

機場公司提醒旅客及接送親友，隨時查詢桃園機場官方網站或各航空公司網站掌握即時航班動態。出發當日請提早抵達機場，避免因交通管制而影響行程。於演習時段內，請遵從引導配合人車疏散避難等管制措施。機場公司感謝您的體諒與配合。

演習 桃園機場

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