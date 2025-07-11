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台鐵員工最高領4.4個月獎金 總經理喊拚年年甲等

中央社／ 台北11日電

國發會針對國營事業113年考成結果出爐，台鐵公司化首年考成甲等，從業人員獎金最高可領4.4個月。總經理馮輝昇今天發信給員工，喊話不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等。

台鐵去年公司化首年虧損達新台幣137.9億元，史上最高，但配合執行政策影響數達199.53億元，亦即台鐵其實有盈餘，但因配合政策因素，損益才呈現虧損。

根據國發會針對國營事業113年考成結果，台鐵獲得甲等。馮輝昇今天發給內部員工一封信也提及此事，並感謝員工付出，以及前董事長杜微、代理董事長伍勝園與董事長鄭光遠的帶領並為公司據理力爭，相關程序才能順利推展。

馮輝昇信中提到，公司化的第一年，共同經歷許多的困難與挑戰，除了要適應制度的改變，同時也要持續地精進各項工作，用加倍努力急起直追，以達成對於安全的重要承諾，還有社會各界對於台鐵的深重期盼。

馮輝昇指出，公司化後的第一張成績單，證明台鐵人不服輸、使命必達的精神，「只要大家同心協力，一起打拚，拿出我們的專業與能力，一定可以有令人肯定的表現」。

馮輝昇提到，台鐵還有許多需要改革與進步的地方，如同董事長鄭光遠對於所有台鐵人的期許，在安全方面，台鐵需要做出釜底抽薪的變革，具體在每一個環節落實安全文化，讓社會大眾安心。

在便捷部分，馮輝昇認為，要拿出台灣鐵道老大哥的專業，提供準點、有效率的旅運服務，而在服務過程，需要以旅客的需求出發，優化各項措施，讓顧客滿意，進而帶動公司的營收與成長。

馮輝昇表示，考成甲等的成果，除了是對台鐵階段性工作肯定，也為台鐵訂定更高的標準與責任。

他指出，公司將持續提升員工的福利與待遇，除了達成「友善職場、快樂員工」的目標，同時將繼續攜手員工前進，達成「安全、準點與便捷」3大目標，讓台鐵不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等、轉虧為盈，成為全台民眾都肯定的最優質企業。

不過，台鐵員工獎金依身分有所不同，台鐵表示，轉調人員（公司化後選擇原人事制度者），比照公務員體系，最高可領2.5個月考核及年終獎金；從業人員（新進或改制後選擇公司新人事制度者），依個人考核成績與貢獻情形，最高可領4.4個月獎金，包含考核及績效獎金，獎金將於經營績效核定後2個月內發放完畢。

除台鐵外，據了解，其他交通部所屬國營事業中華郵政公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司也都取得甲等考成，員工最高可領4.4個月獎金。

桃園國際機場公司表示，全體員工共同致力於機場營運管理，提升經營績效，並將秉持沒有最好、只有更好原則，持續檢討精進為民眾服務。

績效 機場 台鐵公司化

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