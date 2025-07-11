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豪雨釀高屏溪濁度飆高 水公司緊急調水穩定高雄供水

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高屏溪因連日豪雨造成原水濁度飆高，為避免影響水質，自來水公司減少從高屏溪攔河堰取水。記者巫鴻瑋／翻攝
高屏溪因連日豪雨造成原水濁度飆高，為避免影響水質，自來水公司減少從高屏溪攔河堰取水。記者巫鴻瑋／翻攝

受到低壓帶帶來持續連日豪大雨，大高雄主要供水來源的高屏溪原水濁度飆高，混濁泥水影響淨水效率，自來水公司緊急減少高屏溪取水，改抽取伏流水及地下水，並從南化水庫調水支援，以穩定大高雄地區供水。

自來水公司第七區處表示，昨天凌晨因高屏溪原水濁度已經飆破20000NTU，為了穩定大高雄每天160萬噸供水量，已先減少從高屏溪攔河堰取水，減至20萬CMD以下，以降低原水濁度，同時全面啟動抽取伏流水及地下水，並優先取用湖庫水供澄清湖及鳳山淨水場使用。

由於高屏溪原水濁度飆高，已使得坪頂淨水場減供水量，為補足供水量，自來水公司已調度嶺口、大泉及澄清湖淨水場全量出水，同時由南化水庫支援供水，輸水量達45萬CMD，即每天45萬噸原水，並調配部分竹寮伏流水及地下水支援拷潭及翁公園淨水場。

水公司指出，由於減少從高屏溪取水，取水量已減至每天20萬噸以下，但從各處調配而來的供水量，仍能穩定大高雄地區供水，用戶不必過於憂心。

由高屏溪引入澄清湖的原水可見十分混濁，目前已減少從高屏溪引水。記者巫鴻瑋／翻攝
由高屏溪引入澄清湖的原水可見十分混濁，目前已減少從高屏溪引水。記者巫鴻瑋／翻攝

高屏溪 水公司 南化水庫

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