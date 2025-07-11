觀光署百大觀光亮點獎投票開跑 全台景點角逐

交通部觀光署11日起展開為期三周的網路票選活動至7月31日截止，邀請全民一起投票選出最具魅力的觀光亮點，展現臺灣觀光軟實力。活動透過全民參與及專家評審，將選出「十大觀光亮點獎」、「最佳國際推獎」、「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」等32個獎項，也會推薦未來兩年新一輪的「台灣觀光100亮點」。

旅遊行腳節目主持人卜學亮現身記者會，分享旅行臺灣亮點的感動。評審團召集人劉克襄也蒞臨會場，述說觀光亮點的在地精神。觀光署副署長黃勢芳、觀光亮點推薦單位、旅宿業、旅行業代表近百人齊聚，共同宣傳觀光亮點獎票選活動。

觀光署指出，今明兩天各推薦單位於臺北車站1樓大廳舉辦亮點市集，向現場旅客拉票及推介各大亮點；觀光署也推出「亮點選讚週週抽」活動，鼓勵民眾每日上網投票，投票期間每週抽出萬元旅遊金，總價值超過30萬元好禮，票投越多中獎機會越高，邀請民眾選出心目中最能代表臺灣的米其林星級景點。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，本屆觀光亮點獎報名十分踴躍，感謝內政部、教育部、環境部、經濟部、農業部、退輔會、客委會、故宮博物院、各國家風景區管理處、各縣市政府及許多法人團體的共襄盛舉，透過串聯公私部門，讓更多具有永續發展與多元創新特質的景點，呈現在觀光亮點獎的舞台，而參與選拔活動每一顆觀光亮點珍珠，也都能成為帶動地方經濟、文化傳承、環境永續的起點。

觀光署指出，本屆觀光亮點獎票選活動分為「北臺灣」、「中臺灣」、「南臺灣」、「東臺灣及離島」等4大區域進行投票，每個區域每天可選擇2處最喜愛的亮點，也就是每天最多可投8票，每投1票即可獲得「亮點選讚週週抽」每周1次抽獎機會，周周抽出萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票、超商禮券、下午茶券及各推薦單位加碼好禮，藉此鼓勵民眾前往各推薦亮點遊玩，並上網投票支持最喜愛的亮點。

觀光署補充，第1階段初選，將結合票選結果與專家評審成績選出前30名進入第2階段決選，再透過現地勘查評審出「十大觀光亮點獎」，預計於10月中旬公布各獲獎亮點。