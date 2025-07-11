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觀光署百大觀光亮點獎投票開跑 全台景點角逐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
交通部觀光署副署長黃勢芳邀請全民一起投票選出最具魅力的觀光亮點。（觀光署提供）
交通部觀光署副署長黃勢芳邀請全民一起投票選出最具魅力的觀光亮點。（觀光署提供）

交通部觀光署11日起展開為期三周的網路票選活動至7月31日截止，邀請全民一起投票選出最具魅力的觀光亮點，展現臺灣觀光軟實力。活動透過全民參與及專家評審，將選出「十大觀光亮點獎」、「最佳國際推獎」、「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」等32個獎項，也會推薦未來兩年新一輪的「台灣觀光100亮點」。

旅遊行腳節目主持人卜學亮現身記者會，分享旅行臺灣亮點的感動。評審團召集人劉克襄也蒞臨會場，述說觀光亮點的在地精神。觀光署副署長黃勢芳、觀光亮點推薦單位、旅宿業、旅行業代表近百人齊聚，共同宣傳觀光亮點獎票選活動。

觀光署指出，今明兩天各推薦單位於臺北車站1樓大廳舉辦亮點市集，向現場旅客拉票及推介各大亮點；觀光署也推出「亮點選讚週週抽」活動，鼓勵民眾每日上網投票，投票期間每週抽出萬元旅遊金，總價值超過30萬元好禮，票投越多中獎機會越高，邀請民眾選出心目中最能代表臺灣的米其林星級景點。

交通部觀光署副署長黃勢芳表示，本屆觀光亮點獎報名十分踴躍，感謝內政部、教育部、環境部、經濟部、農業部、退輔會、客委會、故宮博物院、各國家風景區管理處、各縣市政府及許多法人團體的共襄盛舉，透過串聯公私部門，讓更多具有永續發展與多元創新特質的景點，呈現在觀光亮點獎的舞台，而參與選拔活動每一顆觀光亮點珍珠，也都能成為帶動地方經濟、文化傳承、環境永續的起點。

觀光署指出，本屆觀光亮點獎票選活動分為「北臺灣」、「中臺灣」、「南臺灣」、「東臺灣及離島」等4大區域進行投票，每個區域每天可選擇2處最喜愛的亮點，也就是每天最多可投8票，每投1票即可獲得「亮點選讚週週抽」每周1次抽獎機會，周周抽出萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票、超商禮券、下午茶券及各推薦單位加碼好禮，藉此鼓勵民眾前往各推薦亮點遊玩，並上網投票支持最喜愛的亮點。

觀光署補充，第1階段初選，將結合票選結果與專家評審成績選出前30名進入第2階段決選，再透過現地勘查評審出「十大觀光亮點獎」，預計於10月中旬公布各獲獎亮點。

觀光 投票 交通部

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