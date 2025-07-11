台灣彩券產業新里程碑 「彩券永續發展協會」成立

為促進公益彩券與運動彩券制度的健全與永續發展，由產官學界共同籌備的「彩券永續發展協會」於11日正式成立，並舉行成立大會、第一屆會員大會與理監事會議，標誌台灣彩券產業邁入嶄新階段。該協會由台灣科技大學名譽教授劉代洋主導籌組，並獲選為首屆理事長。

成立大會現場雲集各界貴賓，包括財政部國庫署署長陳柏誠、教育部體育署主任秘書呂忠仁、台灣彩券公司董事長黃志宜、台灣運動彩券公司董事長陳立白與總經理林博泰、希臘Intralot台灣分公司總經理Thomas Yang、日本松村顧問有限公司社長松村勳等，見證協會揭牌歷史時刻。

劉代洋教授長期關注彩券制度與社會責任議題，投入籌備工作已逾一年。他表示，協會定位為結合政策研究、專業培訓與國際交流的跨領域平台，致力推動責任博彩、ESG導入、科技創新與公益教育，並將積極與國際彩券組織建立聯盟，為台灣彩券業國際化奠基。

劉代洋指出，彩券制度不只是經濟工具，更承載社會責任。他希望透過協會凝聚政府、業界與學界力量，共同打造具前瞻性與社會影響力的產業平台，未來將推動制度研究、人才培育與國際對話，協助產業穩健發展、回饋社會。

彩券永續發展協會的成立，呼應當前全球對永續與社會價值的重視，未來將持續舉辦國際研討會、出版研究成果，並推動制度創新與產業升級，成為引領台灣彩券業轉型的重要力量。