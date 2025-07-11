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北投國中女壘隊疑食物中毒 衛生局命業者暫停作業

中央社／ 台北11日電

北市北投國中女子壘球隊發生疑似食物中毒事件，多人昨天陸續出現嘴唇發癢等過敏症狀及身體不適。衛生局表示，今天已命相關業者暫停作業並前往現場稽查。

市立北投國中女壘隊將在月底赴美參加國際賽事，昨天在集訓過程中卻陸續有學生出現身體不適症狀，還有人發生嘴唇發癢、發麻等過敏症狀，校方為慎重起見，安排17名學生全數就醫。

北市教育局今天說明，就醫學生除1人仍在留院觀察，其餘皆已返回宿舍休息，教育局長湯志民今天上午前往醫院探視學生，同時與衛生局成立跨局處小組，密切追蹤食安調查處置情形，並持續關心全隊隊員身體狀況、積極協助後續保險及消費糾紛事宜。

台北市衛生局表示，經調查，北投國中女壘隊昨天曾食用北市業者供應的點心及學校自煮午、晚餐，因累計就醫人數達6人以上，已命點心業者暫停作業、停止供應餐點，並派員前往餐食製造場所稽查，同步採集食品、食材、人員手部與環境檢體送驗。

衛生局表示，因此案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能的病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援，以利後續判定，若確認為食物中毒將開罰原因食品供應者新台幣6萬元至2億元。

食物中毒 衛生局 北市

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