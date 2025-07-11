處男平時潔身自愛竟中菜花 醫師懷疑健身房碰觸不潔器材及毛巾

20多歲的男子日前發現下體會陰處，長出一顆顆突起的小肉芽，用手摳除後，沒想到卻愈長愈多，醫師檢查後，研判男子長菜花，但該男稱自己是處男，平時潔身自愛，也沒有找一夜情，更從未進出聲色場所，只說自己每周去健身房至少三次，醫師推斷，有可能是公共場所接觸到不潔的健身器材或毛巾，導致感染菜花。

男子聽聞到自己得到「菜花」時，嚇一跳直呼「怎麼可能！」表示難以接受，不理解為何會感染菜花，覺得根本就是莫名其妙。男子回憶下班後常去健身房，平均每周至少去3天。每次拿啞鈴做重訓時，較常會摩擦到會陰的地方，再加上自己穿透氣的運動褲，長菜花的地方剛好就在摩擦處，也會用健身房的毛巾，懷疑因此遭受感染。

泌尿科醫師黃品叡說，該名男子日前在會陰摸到一顆顆的小肉芽，用手要把它捏破，沒想到，捏破後數量卻愈來愈多，才趕緊來大甲李綜合醫院就醫，進行內診時，發現在陰囊跟肛門間發現長了至少16顆菜花，最大直徑約1公分，一度懷疑男子從事不安全性行為，仔細檢查後發現除了會陰外，肛門口、陰莖、陰囊上全都沒有發現菜花。