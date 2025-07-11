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國際油價波動 下週汽油每公升估降0.1至0.2元

中央社／ 台北11日電

紅海航線再度發生船隻遇襲事件，沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲原油售價，國際油價上漲，預估14日凌晨零時起，汽油每公升價格調降新台幣0.1至0.2元，柴油不調整或調降0.1元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8至26.9元、95無鉛汽油每公升28.3至28.4元、98無鉛汽油每公升30.3至30.4元、超級柴油每公升25.5至25.6元。

累算至7月10日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為71.00美元，較上週上漲1.83美元。本週新台幣兌美元匯率為29.127元，較上週升值0.046元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.4元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，實際預估每公升汽油調降0.1至0.2元，柴油不調整或調降0.1元。台灣中油將於13日中午12時正式公布實際調整金額。

新台幣 國際油價

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