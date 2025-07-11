從地上塗鴉到飯店開展 她中年重拾蠟筆打破藝術想象

蠟筆是許多兒童學習繪畫的入門素材，藝術家蘇慧棉步入中年才正式習畫，選擇最富童趣的蠟筆作為創作媒材，在畫中表現細膩真實的情感，她擅長以蠟筆描繪媽祖與人之間的情感連結，打破大眾對蠟筆的既定印象，即日起在台中福華大飯店舉辦個展「蠟筆之華」，讓飯店旅客感受藝術與信仰的動人情感。

蘇慧棉自幼喜歡繪畫，常用蠟筆在地上作畫，但當時社會氛圍以升學為主，所以並未走向美術之路，直到兒女成年，她才再度重拾蠟筆創作，彌補幼時缺憾。

蘇慧棉是虔誠的媽祖信徒，常以雲林西螺媽祖太平媽作為創作主題，她擅長以蠟筆描繪人與人、人與神之間，那些無聲卻深刻的情感連結，此次參展的作品有多幅與太平媽祖相關的主題，傳遞她對信仰的感動。

蘇慧棉說，「蠟筆之華」形容其作品，能如同花一樣的綻放；蠟筆是一個非常安靜的媒材，透過沉靜的筆觸，可以一點一點的綻放，對她而言，就像是情感的語言，可以細膩地表達內心的想法與情緒。