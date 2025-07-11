交通噪音比行人地獄更致命 醫界籲六都建即時噪音地圖

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃引用歐洲數據推估，我國每年可能有86.7萬人因交通噪音導致長期重度煩惱，23.5萬人因而有睡眠障礙、2550人釀心血管疾病，甚至有4203人因為交通噪音暴露早逝，威脅更甚行人地獄。相關團體聯合呼籲六都布建「即時噪音地圖」。

台灣婦產科醫學會(TAOG)、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會、亞太婦產科內視鏡暨微創治療醫學會(APAGE)、台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會（TAMIG) 、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等聯手舉辦記者會。聯手呼籲，普設交通噪音微型監測站、全國各縣市現行158處道路交通噪音監測點，升級為全年候24小時自動連續監測站，並且在六都優先設立即時噪音地圖。

葉光芃引述本土研究顯示，醫療人員住家環境噪音，可能導致倦怠，可能影響醫療品質，甚至引發國安危機；與管理人員相比，醫生、護理人員和醫療技術人員觀察到的與噪音暴露相關的倦怠風險更高，其中關鍵在於睡眠剝奪。噪音陳情一直是各項公害之冠，然而，交通噪音不合格率卻是長期不到1%，顯見現行音量標準是過於寬鬆的無效管制。

台灣生殖醫學會理事長、台大醫學院醫學系婦產科專任教授陳美州也引述國外研究表示，暴露在高交通噪音的35歲以上女性，不孕風險上升。

噪音的威脅連在母親體內的胎兒也難以倖免。台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產部部長黃建霈表示，24周後胎兒就對聲音有反應，更有國外研究發現，懷孕媽媽睡不好時，會影響胎兒大腦發育，更影響情緒控管跟記憶受損。另有研究，母親懷孕時睡眠品質，影響孩子智商表現。

葉光芃指出，航空站是全年噪音自動連續監測，交通噪音卻是只有每季應進行2次以上的24小時連續測定。他警告，交通噪音對不同器官系統和心理健康都有影響，可能造成乳癌、大腸癌及兒童癌症，噪音可能導致聽力受損， 7%失智症發生和聽損有關，是可預防的失智危險因子。

馬偕兒童醫院副院長、台灣胎幼兒期防治成人疾病學會創會理事長楊崑德引述科學文獻，55分貝以上界定噪音，有超過百萬的歐洲兒童可能因為交通噪音而有行為障礙、體位過重或閱讀困難；甚至影響發育中胎兒的腦神經發展，造成內分泌和神經發育障礙所導致，甚至啟發青少年、成人和老年期的身心疾病。

立法委員劉建國表示，為什麼天上飛的可以全年監測，但地面噪音卻長期放任？呼籲政府針對噪音熱區或是特定路段周全建置；呼籲行政單位盡快正視問題，提出改進對策。