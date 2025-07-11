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阿嬤少喝水防水腫？部桃醫師提醒別因噎廢食

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師許旗勝提醒良好的飲水習慣能促進腎臟代謝與身體循環。圖／衛福部桃園醫院提供
醫師許旗勝提醒良好的飲水習慣能促進腎臟代謝與身體循環。圖／衛福部桃園醫院提供

66歲的賴姓婦人因呼吸喘與下肢水腫就醫，檢查後發現泌尿道感染導致不適，家屬表示，阿嬤平常擔心水腫，只有在吃藥時才肯喝水，其他時間幾乎不會主動補充水分，醫師提醒這樣的習慣，看似保守謹慎，卻可能無意間埋下健康風險。

衛福部桃園醫院腎臟內科醫師許旗勝指出，腎臟在人體中扮演著多重角色，不僅負責過濾血液與排除廢物，也調節水分、電解質與酸鹼平衡，還參與血壓控制與維持骨骼健康。正常情況下，一個腎功能良好的人，每日飲水量可依體重計算，每公斤體重乘以30毫升。但若有心臟、肝臟、腎臟等慢性疾病，則應與醫師討論適合的水分攝取量，避免自己憑感覺調整，反而造成身體負擔。

許旗勝也提醒，良好的飲水習慣能促進腎臟代謝與身體循環，並非水腫的元凶，一旦發現水腫伴隨有疲倦、呼吸困難、心悸或局部紅腫疼痛等情形，應提高警覺，及早就醫檢查。適量喝水、規律用藥與定期追蹤，才是長者與慢性病患穩定健康的關鍵。

桃園醫院個案管理師徐千雯說，不少民眾誤以為「喝水會水腫」，因而限制飲水，其實並非全然正確。水腫是指體內某部位積聚過多液體，常見於腳踝、小腿、手部或臉部，可能引起皮膚緊繃、腫脹、沉重等不適感，但這樣的狀況未必來自喝水過多，更可能與體內代謝異常或疾病有關。

徐千雯說，反之，長期水分攝取不足，容易導致代謝功能下降、便秘，甚至提升泌尿道感染的風險。為了在日常生活中維持健康而不致引發水腫，民眾可注意喝水應平均分配於全天，採小口飲用，避免一次性大量灌水；其次，日常飲食宜減少鹽分攝取，例如避免加工食品、罐頭、濃湯及重口味醬料等，建議穿著舒適透氣的衣物，休息時抬高下肢幫助血液回流；維持適當活動量，避免久坐久站，皆有助於促進循環與減緩水腫。

醫師 腎臟 水腫

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