北投國中女壘隊疑食物中毒 教育局：18人就醫、僅剩1人留院觀察

台北市北投國中女壘隊昨發生疑似食物中毒事件，球員吃完外送餐點後，出現身體不適，共18人送醫，目前僅剩1人留院觀察中。教育局表示，已主動通報衛生局，並成立跨局處小組，後續將密切追蹤衛生局食安調查處置情形。

教育局表示，7月10日晚間接獲通報第一時間派員前往醫院關心。北投國中教務、學務主任、隨隊教練立即趕往醫院，另立農國小校長、主任、組長及導師也立即趕往，同步通知學生家長並主動告知學生狀況。

教育局說，北投國中女壘隊共17名學生就醫，另1名立農國小學生；9名送往振興醫院、9名於榮總醫院就醫，今日17人皆已出院，1人症狀緩解留院觀察中，教育局長湯志民今一早前往醫院探視學生。

教育局強調，教育局、兩校已提供主責人員單一窗口聯繫方式給家長後續可對接，將持續主動關心全隊隊員身體狀況，並積極協助後續保險及消費糾紛事宜。