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台鐵公司化首年考成甲等 總經理馮輝昇內部信件曝光

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵在公司化的第一年，正式確認工作考成結果為甲等。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台鐵在公司化的第一年，正式確認工作考成結果為甲等。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台鐵在公司化的第一年，正式確認工作考成結果為甲等。總經理馮輝昇今向員工發出公開信，他表示，是台鐵公司重要的里程碑，他感謝全體台鐵人的付出，才能獲得此次的肯定。

他說，公司化的第一年，經歷了許多的困難與挑戰。除了要適應制度的改變，同時也要持續地精進各項工作，用加倍的努力急起直追，以達成對於安全的重要承諾，還有社會各界對於台鐵的深重期盼。

他表示，還有許多需要改革與進步的地方。此次考成甲等的成果，除了是對於台鐵階段性工作的肯定，也為台鐵訂立了更高的標準與責任。公司將持續提升各位同仁的福利與待遇，攜手達成「安全、準點與便捷」三大目標，讓台鐵不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等、轉虧為盈，成為全台民眾都肯定的最優質企業。

●全文：

各位同仁大家好，我是總經理馮輝昇。

我要跟大家宣布一個公司重要的里程碑，經過交通部與行政院的核定，台鐵在公司化的第一年，正式確認工作考成結果為甲等。

首先，我要代表經理部門誠摯地感謝所有同仁過去這一年來戰戰兢兢、努力不懈的表現，因為有大家的付出，我們才能獲得此次的肯定。同時，也要感謝杜微前董事長、伍勝園代理董事長與鄭光遠董事長的帶領並為公司據理力爭，相關程序才能順利推展。

我知道，在公司化的第一年，我們共同經歷了許多的困難與挑戰。除了要適應制度的改變，同時也要持續地精進各項工作，用加倍的努力急起直追，以達成對於安全的重要承諾，還有社會各界對於台鐵的深重期盼。

而公司化後的第一張成績單，證明了台鐵人不服輸、使命必達的精神，只要大家同心協力，一起打拚，拿出我們的專業與能力，一定可以有令人肯定的表現！

但我們也清楚明白，公司還有許多需要改革與進步的地方。如同鄭董事長對於所有台鐵人的期許，在安全方面，我們需要做出釜底抽薪的變革，具體在每一個環節落實安全文化，讓社會大眾安心；在便捷部分，我們要拿出台灣鐵道老大哥的專業，提供準點、有效率的旅運服務；在服務過程，我們需要以旅客的需求出發，優化各項措施，讓顧客滿意進而帶動公司的營收與成長。

此次考成甲等的成果，除了是對於台鐵階段性工作的肯定，也為我們訂立了更高的標準與責任。公司將持續提升各位同仁的福利與待遇，達成「友善職場、快樂員工」的目標。讓我們繼續攜手前進，達成「安全、準點與便捷」三大目標，讓台鐵不只第一年考成甲等，之後更要年年甲等、轉虧為盈，成為全台民眾都肯定的最優質企業。我們一起努力加油！向前有路，光明在望，台鐵「黃金十年」、「幸福企業」的目標，我們一定能共同𢹂手達成。

老大 台鐵

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