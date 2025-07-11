影／丹娜絲風災農損勘災速度慢半拍 農民怨：恐花椰菜爛光還沒來

花椰菜全台種植面積約1320公頃，彰化縣約902公頃位居第一，颱風丹娜絲回馬槍降下豪大雨，花椰菜田全數泡水。中央通知盡快勘災、盡快復耕以穩定菜價，但基層公所勘災速度不一，農民抱怨連連；縣政府今表示，會行文全縣公所加速勘災。

彰化縣是花椰菜重要產地，產量約占全台七成，集中種在溪湖、埔鹽、埔心三鄉鎮，丹娜絲颱風迴瀾豪大雨造成花椰菜田淹水逾30公分，有的雖沒全株淹沒，但積水退去後，只要長出花球都沾泥沙，慘遭滅頂的白花椰變灰花椰，包覆白色不織布的花球也沒救，農民欲哭無淚，

7月8日、9日豪雨，各地農田紛傳災情，多數鄉鎮市公所動員勘災，鄉鎮市長趴趴走到處看，少數鄉公所人員等雨勢變小出門，要求農民除了檢具照片，還要在農田邊插牌子、寫日期，合影證明農作物受損，農民說中央要求盡快勘災、盡快復耕，一切從速、從簡，鄉公所人員回答「就是中央規定要插牌」。

花椰菜農許書義今指出，一旦泡水，花椰菜就有股臭味且開始腐爛，晴天和陰天決定腐爛速度，晴天爛得快，公所沒來看就不能割除，以免被誤認為「沒農作物損失」，再拖延下去，無法達到中央要求的趕快割除受損作物，盡快整理農地後復耕。

「花椰菜攏再見了。」農民施秤明說，整片花椰菜田若順利收成，可賣10多萬元，災損每分地數千元，申請過程必須先前公所派員會勘，再按照要求拍照否則被拒受理，不像中央和縣政府所稱的簡便快速，沒農民願意賺天然災害農損救助。

丹娜絲颱風前的花椰菜市價小顆以朵計價，兩朵至3朵50元，大顆以台斤計價，每斤市價20元至25元，颱風過後彰化縣溪湖果菜市場每台斤均價45元至46.5元，並未上漲，農民擔心復耕被拖延，近日花椰菜價將衝破60元以上。