台南白河嘉義蓮花被颱風掃光 蓮子收成提前結束期待來年

台灣蓮子蓮藕主產區台南白河與嘉義縣交界一帶遭受颱風嚴重衝擊，蓮農今天表示，除了月初勉強採收的一小部分早花蓮子，「一整兩年的心血都去了了」。白河區公所表示，已查報農損，近期農業局等相關單位會再確認補助程度。

白河蓮農月初才陳情「因白天高溫30多度、日夜溫差10度氣候異常加上「不明疫病」影響，蓮子無法成熟、蓮藕腐爛，產量大減五成。

市議員李宗翰上周邀請台南農改場、區公所等單位現場勘查，確認災情嚴重，不料颱風過境，原本還希望有一點收成的農民，眼見連蓬和蓮花都被一掃而空，欲哭無淚。

種蓮花數十年的大竹社區發展協會理事長徐偉淞、永安里長葉辛芳香都說去年颱風肆虐都還有67成，今年颱風颱風還沒來，直到上個星期收成就至少去了一半，往年一分地可以收兩百多斤，今年只有100斤，罕見大歉收。颱風過後他們都無法再收成、只能期待明年從頭來過。

青農楊家銘種植蓮花面積2甲大，他估計今年損失高達一半。不只白河，北邊嘉義農友也反映今年蓮子結果率非常低，只有正常年的一半。結果颱風掃過台南再嘉義登陸，剩下收成一半的希望也落空。