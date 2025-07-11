金門豪雨、南部5縣市大雨 明天放晴 下周一水氣又增

今天還是受到低壓帶影響，中央氣象署氣象預報中心預報員黃恩鴻表示，水氣和雲量偏多，外出要攜帶雨具備用。明後兩天高壓增強、各地可見陽光，迎風面南部地區清晨的時候，可能會有些局部短暫陣雨出現，不過雨勢比較短暫、範圍較小，大多時間可見陽光。午後中部以北有局部短暫雷陣雨，甚至有較大雨勢。

下周天氣型態偏南到西南風，各地多雲到晴，午後留意局部短暫雷陣雨。但是，黃恩鴻表示，水氣比較增多一些，清晨到上午中南部降雨範圍擴大一點，可能有短暫陣雨出現，特別是下周一西半部包括北部，都可能有短暫陣雨出現。

低壓帶影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，今天金門縣有局部大雨或豪雨，嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。豪雨：金門地區，大雨：嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

黃恩鴻表示，今天台灣環境還是不穩定，水氣偏多，受到低壓帶影響，各地降雨機率偏高，特別是整個西半部地區到東南部，都還是有短暫陣雨或雷雨出現。尤其是南部地區，有短延時強降雨。

黃恩鴻說，明後兩天預估太平洋高壓逐漸增強，天氣上各地會轉為多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，環境吹偏南到西南風，還是有些帶來水氣影響，清晨到上午南部地區、中部沿海仍可能有局部短暫陣雨出現。

下周一到下周四天氣情況和周末類似，但黃恩鴻表示，水氣會更多，清晨到上午中南部沿海降雨比較明顯，午後雷陣雨發展範圍會比較廣一些。

目前台灣附近水氣和雲量明顯偏多，黃恩鴻表示，位於大低壓帶之中，不過在東北側和西南側的低壓逐漸遠離台灣，預估下半天之後，高壓會逐漸增強，所以下半天之後整體水氣減少、降雨趨緩，周末兩天的天氣會變得比較穩定一些。

今天清晨到目前累積降雨，黃恩鴻表示，西半部和花東有短暫陣雨情形，特別是雲林以南的雨勢比較明顯，南部有短延時強降雨出現。目前低壓帶之中，水氣回波還是非常多，海峽上仍有很強的對流不斷移入台灣陸地。

黃恩鴻表示，南部有較強的回波移入，有短延時強降雨，伴隨雷擊、強陣風。但是整個降雨情況比較短暫、範圍也比較小，所以降雨的空檔比較多一些。預估下半天之後，高壓逐漸增強，水氣會比較少一點。

未來降雨趨勢，黃恩鴻表示，今天還是要留意中南部地區有較強降雨，下半天到晚上雨勢就會逐漸趨緩。明後兩天受到高壓增強影響，各地轉為多雲到晴天氣，環境還是有偏南到西南風，迎風面南部地區和中部沿海地區，清晨到上午還是有零星降雨，不過降雨情況比較小也比較短暫，所以大多時間其他地方可見陽光。

黃恩鴻表示，午後還是有熱力作用、雷陣雨的發展，中部以北、宜蘭、其他山區可能有局部短暫雷陣雨，也可能有較大雨勢出現。

下周一至下周四，環境還是有偏南到西南風，不過，黃恩鴻表示，水氣更增多一些。特別是在中南部地區，清晨至上午降雨，時間可能變更長一些，白天和晚上可能有短暫陣雨出現，範圍上也比較廣，中部平地都可能有降雨情形。不過，大多時間其他地方多雲到晴，可見陽光，留意午後雷陣雨，各地都會有局部短暫陣雨、對流發展。