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赴日旅行急診只賠107元！旅平險藏一陷阱 出國不可不知

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽曝光孩子在赴日旅行就診的旅平險最終只拿到107元台幣，讓她相當不解。此為赴日旅遊示意圖。記者陳易辰／攝影
一名媽媽曝光孩子在赴日旅行就診的旅平險最終只拿到107元台幣，讓她相當不解。此為赴日旅遊示意圖。記者陳易辰／攝影

一般民眾出國為了以防萬一，多數會在行前購買旅平險，但有民眾在赴日旅行時，因小孩身體不適在當地掛急診，原本認為有買旅平險，保險公司應該能賠，但返台後申請理賠只得到107元的賠償，讓她相當意外。

根據《鏡週刊》報導，林姓太太一家四口前往日本旅行，下機後，孩子便因身體不適掛急診，因為行前有購買旅平險，其中並包含了海外突發疾病醫療險，還特地向醫師拜託開立診斷證明，該次診療費用為日幣6,480元(約台幣1293元)，以為應該不用擔心海外的高額醫療費。

豈料返台後向保險公司申請理賠時，卻只拿到107元新台幣，讓她大嘆花了近4000元台幣購買旅平險是否無用，夫婦兩人的保額是1,200萬元，兩人保費一人皆是1,463元，未滿15足歲的兩名小孩保費則是525元。

報導稱，旅平險其實含主約和附約，主約只保意外身故，附約才有海外突發疾病險，也才能轉嫁保人在海外旅遊時在當地就診的醫療費。一般來說，想要有附約必須先購買主約才能附加，保額則是旅平險的10%。

且就目前保險市場上的旅平險，各家的壽險規定和保額都不同，未滿15歲的孩童因受限於政府規定孩童喪葬費（死亡險保額）最高為69萬元限額，部分產險公司僅提供69萬元的10%以下為海外突發疾病險保額，意即在3萬至5萬元間的保額。無論成人、孩童，國外急診皆按照海外突發疾病險保額的比例理賠，多數是落在0.5%的金額範圍，僅有少數保單有提供1%以上的保額。報導稱的林姓婦人的孩子，很可能是0.5%的理賠金，因此才會僅拿到107元。

日本 旅平險 保費

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