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影／丹娜絲豪雨淹全台青蔥最大產地 蔥農預估天價蔥重現時間點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
丹娜絲豪雨造成彰化農田積水，蔥田裡的炭疽捲葉病菌擴散，蔥農施有銘拿著染病青蔥，應該筆直的蔥葉已彎曲。記者簡慧珍／攝影
丹娜絲豪雨造成彰化農田積水，蔥田裡的炭疽捲葉病菌擴散，蔥農施有銘拿著染病青蔥，應該筆直的蔥葉已彎曲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣青蔥、韭菜的產量稱霸全台，丹娜絲颱風尾帶來豪大雨，不但沖刷土壤讓蔥、韭露出根部，青蔥炭疽捲葉病也擴散，農民估計最快3天，最慢10天，青蔥病死後，殘餘好蔥上市將重演每台斤百元的天價蔥，韭菜也會漲價。

根據農政單位統計，青蔥全台種植面積約4千公頃，年產10萬噸，彰化縣種植約1910公頃，年產約2.7萬噸，雲林縣1475公頃居次，年產2.1萬噸，宜蘭縣443公頃排第三。韭菜全台種植面積約704公頃，彰化縣占六成，其次為桃園、花蓮兩縣。丹娜絲颱風尾豪大雨的積水消退，蔥農和韭菜農下田查看都叫苦不迭。

溪湖鎮蔥農楊榮華今表示，農民加高田隴、做好排水，無奈豪雨像從天上倒水下來，這兩天蔥田已無浸水但青蔥東倒西歪，鬚根都外露，泡過雨水的青蔥被陽光照射，從根部逐漸往上腐爛，只要3天就爛光，若連續陰天多日即慢慢腐爛，7至10天爛光，屆時蔥田空無一物。

溪湖鎮農會蔬菜產銷第九班班長施有銘指出，農田土壤本來存在一些病菌，氣候好、農作物健壯時，病菌危害有限，現今豪雨過後青蔥脆弱，原有的炭疽捲葉病從零星發生開始擴大。

施有銘表示，炭疽捲葉病被農業專家形容為蔥癌，是青蔥的不治之症，田間青蔥在積水消退後看起來青綠無損，其實很多蔥葉彎下呈鎌刀狀，有的略捲曲，這就是感染炭疽捲葉症，人吃無礙，只是沒香氣。

彰化溪湖果菜市場青蔥交易最近3天均價每公斤43元從漲至49元，楊榮華說，青蔥腐敗逐日嚴重，蔥價每天漲一點，等這批受損青蔥能採的都採光、賣光，10天後好蔥上市將「起大價」，再度上演每台斤百元天價蔥。

韭菜農黃清浪說，農民分批種韭菜，這批次韭菜時值「青壯期」差不多要收割，在豪雨時全數「滅頂」，水退後露出根部、葉子開始枯黃，腐爛速度和青蔥相似，就算農民趁著葉子還翠綠時搶收，但被豪雨淋過、積水泡過的韭菜亂七八糟，大盤商拒收，這批次韭菜已全部損失沒救。

彰化縣溪湖鎮農民黃清浪說韭菜的災害情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農民黃清浪說韭菜的災害情形。記者簡慧珍／攝影
經過丹娜絲颱風尾豪雨「洗禮」，彰化縣青蔥被沖出鬚根。記者簡慧珍／攝影
經過丹娜絲颱風尾豪雨「洗禮」，彰化縣青蔥被沖出鬚根。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農民楊榮華（左）說青蔥的災害情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮農民楊榮華（左）說青蔥的災害情形。記者簡慧珍／攝影

韭菜 丹娜絲颱風

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