丹娜絲颱風農損逾23億 農業部公告第4波7縣市天然災害救助品項

丹娜絲颱風造成中南部地區嚴重農損，農業部今公告第4波災損嚴重的區域及品項，涵蓋縣市包括台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣，受災農漁民可於在公告期限內備齊資料至公所申請現金救助，如果有復耕、復建資金需求，農業部也提供農業天然災害低利貸款。

丹娜絲風災及0708豪雨導致的嚴重農業災損，截至10日17時止，丹娜絲颱風及0708豪雨造成全國農業損失已達23億5948萬元。為加速協助受災農漁民復耕復養，農業部再度召開專家會議，並主動公告第四波災損嚴重的區域及品項，啟動農業天然災害現金救助及低利貸款措施：

●台中市：香瓜、洋香瓜、苦瓜、農作物育苗作業室-水稻秧苗

●彰化縣：硬質玉米、高粱、香瓜、洋香瓜、西瓜、柑橘類、百香果、青割玉米、花卉（非洲菊、大小菊除外）、養蜂

●南投縣：紅龍果、水平棚架網室、塑膠布溫網室、食用蕃茄、絲瓜、苦瓜、龍鬚菜、四季豆

●雲林縣：

全縣：落花生、酪梨、胡瓜

崙背鄉：不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜

北港鎮、大埤鄉：農作物育苗作業室

古坑鄉：竹類（孟宗竹及麻竹）

斗六市：森林副產物-竹筍（麻竹及巨竹）

口湖鄉：牡蠣養殖

●台南市：

七股區：在漁港區域漁船（筏）

北門區、將軍區、七股區：牡蠣養殖

●高雄市：番石榴、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜

●屏東縣：紅龍果

另本次公告下列地區及災損品項免現勘：

●雲林縣、嘉義縣、台南市：青割玉米、食用玉米、硬質玉米、高粱

●嘉義市：食用玉米、硬質玉米