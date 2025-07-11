台北捷運月台1設備升級 4亮點讓乘客超有感：很像國外

常搭台北捷運的民眾，最近一定會發現月台上有一些新的改變，原來北捷將乘車顯示器升級了，不僅字體變大，還增加了以顏色辨識車廂擁擠程度、列車移動動畫等等，讓網友看了大讚。

台北捷運公司在官方臉書上發文表示，在捷運中山站和台北車站的資訊顯示器全面升級，首先是將「倒數計時的字體變大」，讓等車的民眾可以更清楚知道列車還有幾分鐘進站；再來是「現在時間」會改道螢幕的左上角，以紅底反白字型顯示，讓沒帶錶的民眾也不會焦慮。

第三個是「以顏色辨識車廂擁擠程度」，綠色是最舒適，紅色比較擠，讓乘客可以先選好車廂再上車；最後則是新增「列車移動動畫即時看」，到底列車是不是要來了，還是剛走？民眾透過動畫就可以一秒看懂。

貼文引起不少討論，有網友大讚，「有發現！簡明、時尚，設計感十足」、「高階晶片國該有的樣子」、「有點像港鐵」；但也有人提出建議，「倒數計時的標示方式很容易跟時間搞錯」、「我覺得那個倒數時間前面應該要有『剩下、約、或是還有』比較好，不然第一眼看還以為是現在時間」、「中和新蘆線也需要，要不然每次列車來才知道往三重還是蘆洲，很不方便」。