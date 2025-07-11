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下周後期有颱風？ 專家：將進入季風槽活躍階段 提供有利條件發展

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態。聯合報系資料照片
今天台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態。聯合報系資料照片

今天台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態。不過，隨著西南風略減弱，且環境水氣也較減少，今天白天起降雨的頻率及強度都有所減緩。但午後可能還是有熱對流發展機會，偶有局部較大雨勢。

氣溫方面，林孝儒表示，也隨降雨減緩而回升，預測各地高溫約29至32度，夜低溫24至27度，整體感受會較悶熱了。

周末期間天氣，林孝儒表示，隨著低壓帶遠離，且太平洋高壓勢力西伸，天氣型態將明顯轉趨穩定，各地為晴或多雲天氣。雖午後仍有熱對流、帶來短暫陣雨或雷雨機會，但整體的範圍與強度發展將較縮減於山區。

氣溫則進一步回升，林孝儒表示，預測周末高溫普遍達31至34度，夜低溫約25至28度。從事戶外活動，務必做好防曬與水分補充措施。

林孝儒表示，下周太平洋高壓勢力偏東，台灣上空大氣條件依然不穩，多以西南風主導環境，預測迎風地區的中南部有機會再轉為整日不定時降雨型態，各地午後對流降雨也將有增強擴大的趨勢。整體而言，天氣將重回高溫潮濕且不穩定的環境。

此外，他說，下周後期南海至西北太平洋將進入季風槽活躍階段，為熱帶系統發展提供有利條件，屆時應持續觀察是否有潛在熱帶擾動進一步發展為颱風。

林孝儒提醒，近日受風雨影響的地區，應把握周末天氣暫時回穩的空檔，儘速完成修繕與防災整備工作。雖然短期內天氣好轉，但午後對流與地形降雨風險仍在，山區活動須留意天氣變化；下周後期天氣變數高，持續關注最新氣象資訊，妥善安排各項行程與防災準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 低溫

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