快訊

251萬人一早被錢香醒！九檔台股 ETF 發股利、00919最有感

又一位短命首相？英國削減支出引發政治危機

豐原五口命案 3當舖業者列詐欺被告...複訊後均無保請回

聽新聞
0:00 / 0:00

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 賈新興：下周四起觀察熱帶系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周三至23日環境有利颱風生成，之後轉為不利的環境。8月11日起至9月中旬，環境再次有利颱風的生成。需特別觀察下周四起菲律賓東方外海，熱帶系統發展及移動的趨勢。

未來天氣觀察重點，賈新興表示，未來10天環境仍偏微弱西南風，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨。過去幾天台中以南降雨偏多，避免前往山區，注意環境衛生。

近期天氣部分，他說，明天，台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投以北及宜花東有局部短暫陣雨，嘉義以南山區亦有零星短暫陣雨。周日，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周一，西半部有局部短暫雨，午後南投以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周二，台中以南有局部短暫陣雨，午後嘉義以北山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。下周三至下周四，於深夜至隔天清晨，彰化以南有局部短暫陣雨。下周三午後各地有局部短暫陣雨，下周四午後桃園以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周五，午後各地山區、北北基宜、高屏及花東有局部短暫陣雨。下周六，宜花東有陣雨，午後南投以南及北北基有零星短暫陣雨。20日，午後各地有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，7月下旬至8月5日，台灣降雨有偏多的趨勢，尤其是台南以南，之後至8月中旬，降雨轉以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 賈新興

延伸閱讀

還有颱風？ 賈新興：今起有熱帶系統發展趨勢

木恩颱風不影響台灣！賈新興指熱帶系統98Ｗ需特別關注

未來1周午後西北雨明顯 賈新興：不排除7月初有熱帶系統接近台灣海域

地球發燒 賈新興曝氣候預估報告5大重點：增溫致更多極端天氣事件

相關新聞

1張圖看未來10天颱風侵襲機率 賈新興：下周四起觀察熱帶系統發展

又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表...

快改道！ 國3南向霧峰系統追撞事故小貨車翻覆 回堵5公里「紫爆」

高速公路局表示，今天上午7時43分，在國道3號南向216K過霧峰系統，發生1輛自小客車和1輛小貨車追撞，其中小貨車翻車事...

下周後期有颱風？ 專家：將進入季風槽活躍階段 提供有利條件發展

今天台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態。不過，隨...

觀察對天氣影響 鄭明典示警：下周會有一波季風潮爆發

「季風潮（爆發）」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，類似寒潮爆發的概念，強烈季風氣流延伸到氣候上季風區的外圍區域，稱為季...

影／南橫三部落交通命脈明霸克露新橋將完工 地方憂「能維持多久」

台20線南橫公路勤和路段位處三溪匯流處，莫拉克風災後屢斷屢修，居民用「千瘡百孔」形容。明霸克露橋4年前遭土石流沖毀，新建...

今大雷雨明天可望趨緩 吳德榮：下周台灣附近又有熱帶系統存在

低壓帶影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。