1張圖看未來10天颱風侵襲機率 賈新興：下周四起觀察熱帶系統發展

又有颱風將生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周三至23日環境有利颱風生成，之後轉為不利的環境。8月11日起至9月中旬，環境再次有利颱風的生成。需特別觀察下周四起菲律賓東方外海，熱帶系統發展及移動的趨勢。

未來天氣觀察重點，賈新興表示，未來10天環境仍偏微弱西南風，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨。過去幾天台中以南降雨偏多，避免前往山區，注意環境衛生。

近期天氣部分，他說，明天，台南以南沿海有零星短暫雨，午後南投以北及宜花東有局部短暫陣雨，嘉義以南山區亦有零星短暫陣雨。周日，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。

賈新興說，下周一，西半部有局部短暫雨，午後南投以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周二，台中以南有局部短暫陣雨，午後嘉義以北山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。下周三至下周四，於深夜至隔天清晨，彰化以南有局部短暫陣雨。下周三午後各地有局部短暫陣雨，下周四午後桃園以南有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周五，午後各地山區、北北基宜、高屏及花東有局部短暫陣雨。下周六，宜花東有陣雨，午後南投以南及北北基有零星短暫陣雨。20日，午後各地有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，7月下旬至8月5日，台灣降雨有偏多的趨勢，尤其是台南以南，之後至8月中旬，降雨轉以偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。