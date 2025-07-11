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台鐵公司爭取甲等成功 每人最多可領4.4個月年終

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵113年度工作考成等第成功爭取到甲等。聯合報系資料照
台鐵113年度工作考成等第成功爭取到甲等。聯合報系資料照

台鐵公司掛牌首年就虧損137.9億元，創史上新高，去年行車事故破千，比公司化前還多了232件，且大多是人為事故，但台鐵前董座杜微仍向交通部提報，盼向國家發展委員會爭取公司考成列甲等，但今年3月杜微就退休離職，6月底確認新任董座由鄭光遠接任，盡管台鐵董事長空缺的近3個月中，台鐵調車事故及停車異常事件頻傳，讓外界質疑台鐵的安全性，但昨天交通部所屬國營事業考核成績出爐，包含台鐵公司全為甲等，等於每人最多可領4.4個月年終。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等4個國營事業，若拿甲等，最多可核發2個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領4.4個月的年終。

台鐵公司化首年虧損達137.9億元，創史上新高，但台鐵主張，去年受到0403花蓮地震影響，導致營運收入不理想，且因票價還未調漲，有些租金收入移給鐵道局當償債基金，若扣除公司背負的政策虧損200億元，台鐵實際上是有賺錢，因此今年3月向交通部提出要求，盼爭取公司考成列甲等。

根據統計，台鐵去年的行車事故1009件，是23年來首次突破千件，若與公司化前1年相比，多了232件，甚至還頻傳出軌，且大多是人為事故，近期更是調車事故及停車不當事件頻傳，引發行政院政委陳金德關注，甚至要求本月起比照道安會報，主持每月「台鐵行車事故檢討」會，盤點原因、對策及獎懲情況。

交通部政務次長伍勝園先前受訪時曾表示，對於國營企業的考程及績效表現，交通部會依照其送上來的資料，依照事實審議，不會有既定立場。交通部完成初評後，會送到行政院複評，才會做最後決定。

今年6月底交通部人士大異動，宣布台鐵新任董事長由鄭光遠接任，並於7月上任，而行政院長桌榮泰於7月4日核定交通部責管國營事業113年度工作考成等第，並昨天函文交通部，其主管國營事業均拿到甲等，其中桃園國際機場公司分數91.01最高分，台灣港務公司次之得到87.65分，中華郵政公司87.64，國營台灣鐵路公司則拿到86.18的分數。

台鐵說，113年度考成爭取到甲等，從業人員最多可領4.4個月年終，也就是說，台鐵董事長鄭光遠、台鐵總經理馮輝昇今年年終最多也可拿4.4個月。

對此，台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，樂見台鐵公司考核取得甲等，但認為既然公司考成列甲等，基層員工應該也要有甲等的待遇，不應出現公司拿甲等績效、員工領丁等待遇的情況，呼籲公司進快提升業等費480元、調薪趕上其他國營事業，以及設置證照津貼。

台鐵113年度工作考成等第成功爭取到甲等。圖／讀者提供
台鐵113年度工作考成等第成功爭取到甲等。圖／讀者提供
台鐵示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照
台鐵示意圖，圖中人物與新聞無關。聯合報系資料照

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