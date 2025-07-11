快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

不只是嘴饞！「無肉不歡」恐是大腦成癮反應 醫師揭天然解藥擺脫依賴

聯合新聞網／ 綜合報導
不少無肉不歡者無法抗拒肉類的誘惑。燒肉示意圖，非新聞當事店家。圖／Ingimage
不少無肉不歡者無法抗拒肉類的誘惑。燒肉示意圖，非新聞當事店家。圖／Ingimage

根據「東洋經濟Online」報導，不少人從早到晚三餐都吃肉，從早餐的香腸、午餐的豬肉生薑燒定食，到晚餐配炸雞和啤酒，無肉不歡已成為日常習慣。雖然知道點魚比較健康，卻總忍不住選了漢堡排或豬排。如果你發現自己一兩天不吃肉就坐立難安，可能已經陷入「肉類成癮」。

內科醫師奧田昌子指出，這樣的成癮行為與大腦的多巴胺有關。當我們吃到喜歡的食物時，大腦會分泌多巴胺帶來快感，同時壓抑理智判斷、降低飽足感訊號，導致越吃越多，停不下來，這種反應與菸酒成癮的機制相似。研究顯示，加工肉品、甜食、冰品、含糖飲料、使用鮮奶油製作的甜點等「超加工食品」也容易讓人成癮，甚至讓人誤以為自己「只是餓了」，進一步導致肥胖與健康問題。

那有辦法解決這種症狀嗎？奧田醫師指出，糙米是對抗動物性脂肪成癮的有效食材。糙米富含的穀維素（Gamma Oryzanol）能提高身體中「脂聯素」（adiponectin）的分泌，不但有助於代謝脂肪、減少內臟脂肪，還能修復因成癮而受損的大腦迴路。經動物實驗發現，餵食糙米的老鼠不僅體重增加幅度較小，對高脂食物的慾望也明顯下降。相比之下，吃白米的老鼠體重增加較多，成癮行為也未見改善。

糙米的營養集中在米糠層，若精製為白米，穀維素會減少約四分之三，食物纖維也損失七成。因此建議每週可嘗試將一至兩餐改為糙米或發芽糙米，像是作成炒飯或咖哩，健康又美味。

體重 食材 醫師 脂肪 肥胖 成癮

延伸閱讀

消暑神器「涼感頸圈」別亂用！皮膚科醫師示警：用錯反傷皮膚

炎夏怕中暑又沒胃口？料理專家推番茄助開胃抗熱 5大好處一次看

搭飛機別穿這樣！美醫師、空服員列「NG穿著」：恐影響健康與逃生

日食安專家點名「添加物金三角」 3大NG點心別給孩子吃

相關新聞

低壓帶影響天氣惡劣 今3航線、12航次停航

低壓帶影響，天氣不穩定，交通部航港局今表示，今天共有3航線，計12航次停航。

交通噪音比行人地獄更致命 醫界籲六都建即時噪音地圖

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃引用歐洲數據推估，我國每年可能有86.7萬人因交通噪音導致長期重度煩惱，23.5萬人...

影／丹娜絲風災農損勘災速度慢半拍 農民怨：恐花椰菜爛光還沒來

花椰菜全台種植面積約1320公頃，彰化縣約902公頃位居第一，颱風丹娜絲回馬槍降下豪大雨，花椰菜田全數泡水。中央通知盡快...

影／丹娜絲豪雨淹全台青蔥最大產地 蔥農預估天價蔥重現時間點

彰化縣青蔥、韭菜的產量稱霸全台，丹娜絲颱風尾帶來豪大雨，不但沖刷土壤讓蔥、韭露出根部，青蔥炭疽捲葉病也擴散，農民估計最快...

快改道！ 國3南向霧峰系統追撞事故小貨車翻覆 回堵5公里「紫爆」

高速公路局表示，今天上午7時43分，在國道3號南向216K過霧峰系統，發生1輛自小客車和1輛小貨車追撞，其中小貨車翻車事...

下周後期有颱風？ 專家：將進入季風槽活躍階段 提供有利條件發展

今天台灣持續位於低壓帶環境中，雲量都還是比較多，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態。不過，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。