不只是嘴饞！「無肉不歡」恐是大腦成癮反應 醫師揭天然解藥擺脫依賴

根據「東洋經濟Online」報導，不少人從早到晚三餐都吃肉，從早餐的香腸、午餐的豬肉生薑燒定食，到晚餐配炸雞和啤酒，無肉不歡已成為日常習慣。雖然知道點魚比較健康，卻總忍不住選了漢堡排或豬排。如果你發現自己一兩天不吃肉就坐立難安，可能已經陷入「肉類成癮」。

內科醫師奧田昌子指出，這樣的成癮行為與大腦的多巴胺有關。當我們吃到喜歡的食物時，大腦會分泌多巴胺帶來快感，同時壓抑理智判斷、降低飽足感訊號，導致越吃越多，停不下來，這種反應與菸酒成癮的機制相似。研究顯示，加工肉品、甜食、冰品、含糖飲料、使用鮮奶油製作的甜點等「超加工食品」也容易讓人成癮，甚至讓人誤以為自己「只是餓了」，進一步導致肥胖與健康問題。

那有辦法解決這種症狀嗎？奧田醫師指出，糙米是對抗動物性脂肪成癮的有效食材。糙米富含的穀維素（Gamma Oryzanol）能提高身體中「脂聯素」（adiponectin）的分泌，不但有助於代謝脂肪、減少內臟脂肪，還能修復因成癮而受損的大腦迴路。經動物實驗發現，餵食糙米的老鼠不僅體重增加幅度較小，對高脂食物的慾望也明顯下降。相比之下，吃白米的老鼠體重增加較多，成癮行為也未見改善。

糙米的營養集中在米糠層，若精製為白米，穀維素會減少約四分之三，食物纖維也損失七成。因此建議每週可嘗試將一至兩餐改為糙米或發芽糙米，像是作成炒飯或咖哩，健康又美味。