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影／南橫三部落交通命脈明霸克露新橋將完工 地方憂「能維持多久」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南橫勤和溪底便道逢雨中斷，常導致復興、拉芙蘭及梅山三部落聯外交通中斷，居民期待安全的回家道路多年。記者徐白櫻／翻攝
南橫勤和溪底便道逢雨中斷，常導致復興、拉芙蘭及梅山三部落聯外交通中斷，居民期待安全的回家道路多年。記者徐白櫻／翻攝

台20線南橫公路勤和路段位處三溪匯流處，莫拉克風災後屢斷屢修，居民用「千瘡百孔」形容。明霸克露橋4年前遭土石流沖毀，新建橋梁斥資6億元，橋面升高、橫跨玉穗溪，上月豪雨來襲時先以備災道路角色啟用，但道路邊坡崩塌嚴重，上游仍有大量土石，居民憂心「這次新橋能維持多久」。

公路局甲仙工務段表示，新橋梁預計年底完工，汛期前達成備災道路等級，若溪底便道沖毀可當替代性臨時道路，未來可能更名，不再沿用明霸克露橋，新名稱由在地居民決定。

明霸克露橋長期受荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，桃源山區10天累積降雨近2300毫米，玉穗溪上游爆發土石流，導致橋梁二跨遭沖毀，引道也遭土石流掩埋。

玉穗溪上游累積713萬立方坍塌土石，為改善聯外交通，公路局施作中期提升道路，斥資6億元重建三跨連續280公尺新橋面，其中130公尺跨過玉穗溪主流，避免土石流攻擊。

新橋面將近完工，上月溪底便道沖毀一度開放緊急通行。明霸克露橋路段攸關桃源三部落是否又成為孤島，高雄市長陳其邁6日也上山視察，聽取公路總局及工務局工作報告，了解橋梁道路防災工作整備現況。

然而透過空拍畫面可看見，新橋橫跨玉穗溪，處於大規模崩塌區域中，看來格外脆弱。愛好南橫山林的人士說，明霸克露橋改款挑高，但是山坡崩塌嚴重，即使通車這樣的道路能維持多久？也有人擔心「颱風來襲，周日過後可能就GG了」、「下一場雨，必然很快會再損壞」。

甲仙工務段表示，南橫明霸克露新橋今年年底可完工，新橋加大跨距變成130公尺 ，跨過玉穗溪主流和壁面土石流攻擊，為因應汛期緊急通行需求，半年來加緊趕工，持續為山區安全道路努力。

南橫明霸克露新橋今年年底可完工，新橋加大跨距變成130公尺 ，跨過玉穗溪主流和壁面土石流攻擊。圖／高雄市府提供
南橫明霸克露新橋今年年底可完工，新橋加大跨距變成130公尺 ，跨過玉穗溪主流和壁面土石流攻擊。圖／高雄市府提供
明霸克露橋4年前遭土石流沖毀，新建橋梁斥資6億元，同樣橫跨玉穗溪，居民擔心，這次新橋能維持多久？圖／蔡嘉陽提供
明霸克露橋4年前遭土石流沖毀，新建橋梁斥資6億元，同樣橫跨玉穗溪，居民擔心，這次新橋能維持多久？圖／蔡嘉陽提供

橋梁 明霸克露橋 土石流

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