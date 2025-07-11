影／南橫三部落交通命脈明霸克露新橋將完工 地方憂「能維持多久」

台20線南橫公路勤和路段位處三溪匯流處，莫拉克風災後屢斷屢修，居民用「千瘡百孔」形容。明霸克露橋4年前遭土石流沖毀，新建橋梁斥資6億元，橋面升高、橫跨玉穗溪，上月豪雨來襲時先以備災道路角色啟用，但道路邊坡崩塌嚴重，上游仍有大量土石，居民憂心「這次新橋能維持多久」。

公路局甲仙工務段表示，新橋梁預計年底完工，汛期前達成備災道路等級，若溪底便道沖毀可當替代性臨時道路，未來可能更名，不再沿用明霸克露橋，新名稱由在地居民決定。

明霸克露橋長期受荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪攻擊，2021年8月盧碧颱風及西南氣流帶來超大豪雨，桃源山區10天累積降雨近2300毫米，玉穗溪上游爆發土石流，導致橋梁二跨遭沖毀，引道也遭土石流掩埋。

玉穗溪上游累積713萬立方坍塌土石，為改善聯外交通，公路局施作中期提升道路，斥資6億元重建三跨連續280公尺新橋面，其中130公尺跨過玉穗溪主流，避免土石流攻擊。

新橋面將近完工，上月溪底便道沖毀一度開放緊急通行。明霸克露橋路段攸關桃源三部落是否又成為孤島，高雄市長陳其邁6日也上山視察，聽取公路總局及工務局工作報告，了解橋梁道路防災工作整備現況。

然而透過空拍畫面可看見，新橋橫跨玉穗溪，處於大規模崩塌區域中，看來格外脆弱。愛好南橫山林的人士說，明霸克露橋改款挑高，但是山坡崩塌嚴重，即使通車這樣的道路能維持多久？也有人擔心「颱風來襲，周日過後可能就GG了」、「下一場雨，必然很快會再損壞」。