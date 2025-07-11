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丹娜絲殘骸漸遠離 粉專： 豪雨高峰已過 午後可望趨緩

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天金門縣、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，劇烈對流正在影響南部地區，尤其是南高屏一帶；從凌晨一路到上午，沿海和平地都要特別留意短時強降雨、雷擊等劇烈天氣。

另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，彰化、雲林、嘉義沿海，清晨這段時間也有對流發展的機會，也要多加留意。好消息是，到了下半天，雨勢會逐漸趨緩。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲颱風的殘骸正在遠離中，台灣上空的風向正慢慢改變，只要度過今天白天前的最後一波降雨之後，中南部長達將近1周的雨勢，終於會緩和下來。

從最新的降雨預報來看，今天白天南部仍然多雨，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，但等到午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸趨緩。

氣象署昨天下午5時已經解除了大規模豪雨作業，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，也算是宣告這次豪雨高峰已過。雖然雨並不會立刻就停下來，但狀況會慢慢變好。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末預計是太平洋高氣壓增強的時段，天氣終於會比較穩定一點，雖然高壓並沒有太強，午後雷雨還是會有，但跟這幾天比起來會好很多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

豪雨 丹娜絲颱風

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