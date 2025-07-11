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今大雷雨明天可望趨緩 吳德榮：下周台灣附近又有熱帶系統存在

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，17日20時模擬圖顯示，台灣東方海面有熱帶系統存在，7天後是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左圖，取自tropical tidbits）及美國（右圖，取自tropical tidbits）模式，17日20時模擬圖顯示，台灣東方海面有熱帶系統存在，7天後是否帶來威脅，需再觀察。圖／取自「洩天機教室」專欄

低壓帶影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，不過，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天整體降雨規模減弱，迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其中仍有局部大雷雨，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨的機率，應注意氣象署的即時訊息。

氣溫方面，今天北部21至31度、中部22至30度、南部23至31度、東部22至30度。

明天各地多雲時晴，天氣熱，吳德榮表示，水氣略減，大氣仍不穩定，清晨西南部有局部短暫降雨機率，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。

吳德榮表示，周日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下周一至下周四多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午中南部有局部短暫降雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

至於近期有無颱風生成機率？吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來6天內，日本南方海面雖有兩個熱帶擾動先後發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。

不過，吳德榮說，第7至10天的模擬顯示，台灣附近又有熱帶系統存在，是否帶來威脅，模式會再調整，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署 強降雨 大雷雨 吳德榮

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