豪大雨往中部擴展 最快今晚降雨趨緩 下周一水氣再增多

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天金門縣、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化至台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

豪雨：高雄市、屏東縣、恆春半島、金門地區。大雨：彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。

氣象署發布金門縣大雷雨即時訊息，持續時間至清晨5時45分慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象署說，今天上午持續受低壓帶及西南風影響，今晨起降雨區域由南部地區向中部地區及澎、金、馬擴展，有局部大雨或豪雨發生的機率，仍可能有短延時強降雨，西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部地區及澎、金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，宜、花需則留意午後局部短暫雷陣雨。

由於太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，低壓帶漸北移，主要低層水氣傳送區也漸移往台灣海峽，預計今晚起水氣減少，降雨也漸緩和。連日降雨，山區活動注意坍方及落石。

氣溫方面，今天各地高溫約30至31度，低溫23至26度。澎湖陰短暫陣雨或雷雨25至30度，金門陰短暫陣雨或雷雨25至29度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨25至28度。

明天至周日太平洋高壓較強，水氣較少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨；周日風向轉為西南風，東南部地區有焚風發生的機率。

下周一至下周二水氣又增多，風向為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周三風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周四南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下周午至20日東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣北上影響台灣附近天氣的程度。