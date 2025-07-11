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健康你我他／相簿加上人名 讓媽媽記得家人
「菲力是誰？」88歲的母親就在我們眉飛色舞談論大女兒的德國男友時提出了疑問。
那年菲力造訪台灣，我們帶他開7個小時的車到東部給老媽看看這個未來的孫婿。她一見到菲力，滿臉笑容，一下摸他的手，一會兒碰他的肩，還主動摟抱他說：「我好喜歡你！」親暱的舉動還讓大女兒吃起飛醋，嬌嗔的說：「我好不容易從德國回來看阿嬤，結果她都不理我，眼中只有菲力…。」
沒想到才2年光景，老媽竟忘得一乾二淨，待我拿出照片，兩個相差近50公分的「天龍地虎配」，才讓她在記憶小徑中找到了模糊的路徑。
「文文結婚了沒？」小女兒已出閣2年。「你們夫妻退休了沒？」年前多次知會母親，我們已辦妥退休事宜。「杉林溪在哪裡？我沒去過！」其實我已帶她去過5次。還好有科技幫忙，她提出的問題都能找出相關的照片或影像佐證。
之前聽同事說起母親已經認不得她們兄妹時，我心頭瞬間感受到一股不安的情緒，如果老媽忘了我們，那麼她的世界將變得何其孤獨！
除了平時讓她多動腦玩數獨，出門就會拍照，也會準備一本紙本家庭相簿，在一旁註記人名，讓她可以隨手翻閱，認得家人的長相。一看再看重複播放的歌仔戲劇情是她的最愛，瞧她如數家珍，確實讓我安心不少。
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