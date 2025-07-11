每4人就有1人代謝症候群 飲食可逆轉

肥胖是一種慢性病，國人十大死因中，有8項與肥胖有關。肥胖更與「代謝症候群」關係密切，據國健署2017-2020年國民營養健康調查，20至64歲民眾代謝症候群盛行率24.8%，也就是每4人就有1人罹患代謝症候群。尤其男性盛行率30.4%，高於女性19.7%，威脅現代人的健康。

國健署署長吳昭軍表示，健康台灣政策提倡2030年的慢性病死亡率要下降三分之一，所以擬定三高888防治計畫，包含要找出三高及代謝症候群個案。

導致三高慢性疾病的風險因子，包括不健康飲食、身體活動量不足、過量飲酒及菸品使用，國健署進一步推動「代謝症候群防治計畫」，協助民眾建立健康生活習慣。

吳昭軍說，三年來已協助39萬人進行健康管理，近2成已逆轉為非代謝症候群。三高病患則納入慢性病相關計畫照護，提升病人自我管理能力，控制三高相關慢性病的病程。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉說，代謝症候群是一種健康狀況，而非單一疾病，如果數值亮起紅燈，就應該及早介入、改變生活型態，避免進入疾病照顧歷程。國健署成人預防保健服務自今年起再升級，將年齡下調至30歲，目的是更早發現三高慢性病風險，並建立年輕族群的健康管理習慣。

黃啟嘉強調，罹患代謝症候群者後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓的風險，比一般民眾高出2至6倍。維持健康生活習慣是關鍵，只要做好前端健康管理，在不用藥的前提下降低身體負擔，可減少日後發生心血管疾病及住院的風險，遠離中風、洗腎威脅。

中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮表示，近三年來，全國近3000家診所已收案約39萬人，在接受三次追蹤管理的10萬人中，近五分之一民眾成功逆轉代謝症候群。雖然有些慢性病來自於遺傳，但是延後疾病的發生，可以延續好的生活品質，不只活得久更要活得好。

營養師公會全國聯合會常務理事黃翠華指出，「飲食」是改善代謝症候群最關鍵的一環，吃對可逆轉代謝症候群，包括雜糧飯、彩虹蔬菜、植物性蛋白質與魚肉，其豐富纖維質及礦物質，有助於維持健康。建議可先從減少糖分與油脂攝取做起，多吃深綠色蔬菜穩定血糖，幫助身體抗氧化、抗發炎。