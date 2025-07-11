元氣最愛問／老年衰弱症增失智風險 5徵兆是警訊

「醫師，我最近胃口不好，什麼事都提不起勁，我是不是生病了？」這是許多長者在診間常提出的疑問。三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟在「元氣最愛問」節目中指出，這些看似常見的症狀，可能是「老年衰弱症」的早期徵兆，若未及時介入，將大幅提高失能、失智的風險。

謝嘉娟強調，老年衰弱不是病，而是一種「老年症候群」，類似現代慢性病─代謝症候群的概念，是身體功能失調的警訊，是由幾個指標組合而來。

老年症候群的臨床表現有五項指標：非預期性的體重減輕、自述疲憊感、肌力下降、行走速度變慢及體能活動減少。由於症狀與老年憂鬱症部分重疊，常被民眾混淆，建議應至老年醫學科、老年精神科或神經內科等專科就診，由醫師進行診斷與分辨。

女性與偏瘦者 屬高風險族群

老年衰弱症的盛行率約為1%至15%，且隨年齡增長而顯著提升，80歲以上的比率可能高達兩成，女性及體重偏輕者屬於高風險族群。謝嘉娟建議，65歲以上長者每年應進行一次健康檢查，目前多數醫院的健檢項目已納入衰弱症的篩檢，包含步態評估、下肢肌力測試等。

若在家自行評估，可嘗試於15秒內不倚靠扶手從椅子站起5次，家屬亦可初步評估，例如長者未刻意減重，一年內體重卻減少超過3公斤或5%，經常感到疲倦、步伐變慢、握力明顯下降，如開寶特瓶或擰毛巾困難，都是值得注意的警訊。

三軍總醫院汀州院區院長謝嘉娟提醒，老年衰弱症恐引發失能失智，應及早介入。記者蘇健忠／攝影

延緩衰弱 補足營養適當運動

謝嘉娟提醒，許多長者在看似健康的狀況下，若不慎跌倒，往往迅速喪失自理能力，因此衰弱發生前應積極預防。營養攝取是關鍵，建議每日補充足夠的蛋白質與熱量，並攝取適量的維生素D與鈣質。例如體重50公斤的長者，每天應攝取約60克蛋白質；鈣質建議每日攝取1000至1500毫克，維生素D約800國際單位（IU）。

適當運動同樣能延緩衰弱進程。可選擇適合年長者的運動類型，例如打太極可提升平衡能力、超慢跑與阻力訓練則增強肌耐力，相較之下，馬拉松長跑或騎單車等高強度運動，除非長期維持訓練，否則不建議貿然嘗試。此外，若長者曾發生心絞痛或有糖尿病等慢性病，應先諮詢專科醫師是否可以運動或適合的運動。

整合用藥 避免藥物交互作用

多數長者同時罹患多種慢性疾病，若未妥善整合用藥，恐造成藥物交互作用或劑量過重，增加肝腎負擔。謝嘉娟建議，若醫院設有老年醫學科或整合醫學科，可由醫師協助整合用藥，以減少重複開立與潛在副作用。若就醫院所資源有限，也可由主要照護科別協調整合，例如糖尿病患者可由新陳代謝科主責，心臟疾病則由心臟科統籌，以降低用藥風險。

長者量六力 助居家自行檢測

為協助長者進行自我健康管理，衛福部國民健康署推出「長者量六力」LINE工具，從認知、情緒、視力、聽力、營養與活動力六大面向進行評估，只需透過Google搜尋，或是LINE ID搜尋「@hpaicope」，加入好友並註冊，即可開始進行檢測。

謝嘉娟強調，老年衰弱並非無法逆轉，只要及早覺察，就能從營養、運動、用藥管理到心理照護多方面著手，幫助長者維持良好生活品質，邁向健康老化。