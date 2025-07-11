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弱勢兒少補助 衛福部擬納實際照顧者

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

考量少子化及家庭照顧型態多元，衛福部近期預告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」，調整托育補助相關條文，擴大補助申請對象定義。社家署代理署長周道君表示，希望透過這次修正，讓實務上已經放寬的申請人資格，獲得法律依據。後續將送法規會審議，再依程序公告。

原本弱勢兒少申請托育補助時，僅限定父母雙方或單親一方或監護人可申請，如今修法調整為法定代理人或實際照顧兒童之人都可申請，納入寄養家庭等實際照顧者；托育服務提供處所，保留臨時托育選項，但在居家托育、托嬰中心以外，新增其他與政府簽約之托育機構。

周道君解釋，考量弱勢兒少實際照顧人可能是祖父母，或照顧人與生母非姻親關係等情況，本次辦法修正後，托育補助請領將更便利。

本辦法第七條托育補助金額，改以列表區分，依不同家庭類型與托育機構，對應補助額度，並定義「弱勢家庭」為家有未滿二歲發展遲緩或身心障礙幼兒、特殊境遇家庭或經地方政府認定之弱勢家庭。

送居家托育或簽約私立托嬰中心，一般家庭每月補助一萬三千至一萬五千元；低收入弱勢家庭，每月補助一萬七千至一萬九千元。

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