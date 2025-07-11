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長照3.0推長照機構評鑑 將有「高收費、高服務」機構

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

國內長照養護機構愈來愈多，品質參差不齊，衛福部次長呂建德昨表示，長照三點○政策上路後，將比照醫院評鑑，長照機構也將導入評鑑機制，淘汰不合格單位，並按照機構品質分類，屆時將有月費八萬以上的住宿機構，滿足高端市場需求。

為滿足長照需求，立法院厚生會昨成立「長期照顧推動委員會」，台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，照服員平均年齡逾五十歲，「老老照護」已成常見場景，而二十五歲以下照服員僅占百分之三，顯示年輕人對於長照工作興趣缺缺，原因在於多年未調整給付制度，薪資偏低且工作量沉重。

統計顯示，二○二三年全國平均每位照服員需服務十點八名使用者，其中金門縣最高，一人可能得同時照顧二十點一人，台北市為十七點七人，新竹市十六點七人，工作負荷沉重，但薪資卻未能成正比。涂心寧指出，長照給付標準已八年未調整，無法反映實際成本，建議修法明定應依物價指數調整，每兩年檢討一次。

台灣居家護理服務協會理事長曾勤媛建議，政府應擴增服務給付項目，讓全台八百多家居護所能深入醫療端與長照端之間的轉銜工作，讓居護師更能了解個案病情，改善醫療與照顧銜接品質。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧指出，依去年照顧模式分析顯示，長照服務逐漸承接眾多家庭照顧責任，其中居家服務、日照、住宿機構加總已超過六成，而外籍看護工與家庭自顧比例則逐漸下降。

衛福部統計，目前住宿機構短缺一萬六千床，北部嚴重不足，且各地品質不一，呂建德表示，長照三點○政策實施之後，將推動評鑑機制，淘汰不合格機構。另按照機構品質，做好市場區隔，分為三級管理，普通機構月費約在兩三萬元，中價位機構則是每月四萬，高端型機構月費八萬元以上。

長照 衛福部 照服員

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