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狼醫平台拚8月上線 卡在揭露程度

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

近年「狼醫」事件頻傳，外界要求建立醫事人員不當紀錄查詢平台，強化民眾知情權。衛福部曾在年初承諾推動，進度卻一再跳票。醫事司副司長劉玉菁指出，將與司法單位合作串接，至於尚未判決的申訴案件，該如何處置，則需凝聚共識。

劉玉菁表示，「狼醫平台」僅是一個簡單稱呼，上路後，查詢對象涵蓋所有醫事人員，不會只有醫師。平台將揭露「經法院判決確定的犯罪行為」、「經地方醫師懲戒委員會審議確認的違規事件」供民眾查詢，避免資訊分散、難以取得。

衛福部長邱泰源本周在立法院詢答時承諾，預計七月底建置完成平台，八月起公布資訊。劉玉菁強調，目前最大挑戰是如何在保障個人名譽與維護公共利益之間取得平衡。

劉玉菁說，「遭檢舉，尚未完成調查或裁決」個案，是否應提前公開，仍具高度爭議。日前數十個醫師團體聯合聲明，雖表達對性騷擾「零容忍」立場，但也強調必須依法行政。例如，未經調查、懲戒或司法確認，即公布當事人姓名，恐嚴重傷害名譽與權益。

下一階段重點為如何串連衛福部、司法院、地方衛生局等單位，並討論串接資訊。過程中，是否參考性別平等教育法，也就是於調查期間先行停職。劉玉菁說，此部分有待法源釐清，並與各界討論。

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