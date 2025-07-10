硬闖生態保護區 內政部：罰3000元禁入園1年

內政部國家公園署今天說，民眾未經申請許可進入國家公園管理處生態保護區，依法開罰新台幣3000元，且禁止入園1年。

內政部今天部務會報安排國家公園署報告「國家公園進入生態保護區管理措施」。

國家公園署長王成機在部務會報會後記者會表示，國家公園法第19條規定，進入國家公園生態保護區應經國家公園管理處許可，民眾須至「臺灣登山申請一站式服務網」線上申請入園服務，未經申請許可得裁罰3000元，罰鍰並禁止入園一年。

王成機說，民眾到國家公園從事登山活動，應以「保育」為前提，並落實無痕山林等負責任登山；國家公園署正積極開發擴充入園APP提供使用便利性，並在登山口、步道及山屋宿營地進行查核，及提供登山安全宣導等服務。

王成機強調，民眾依法申請許可進入國家公園生態保護區，除了可以符合承載量確保降低生態衝擊影響外，也有助於管理單位了解民眾登山路線與進、出園情形，可提升山域事故救援效能，維護民眾登山安全。

內政部呼籲，民眾進入國家公園生態保護區一定要依法申請入園許可，也會加強稽查取締，請民眾一起維護山林環境與登山秩序，落實負責任登山。