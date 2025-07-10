快訊

豐原一家五口命案關鍵人購物女團主 今再遭控涉詐2000萬元

川普關稅大刀不留情…日本苦吞25%稅率 商界大老怒批政府「誤判」

硬闖生態保護區 內政部：罰3000元禁入園1年

中央社／ 台北10日電

內政部國家公園署今天說，民眾未經申請許可進入國家公園管理處生態保護區，依法開罰新台幣3000元，且禁止入園1年。

內政部今天部務會報安排國家公園署報告「國家公園進入生態保護區管理措施」。

國家公園署長王成機在部務會報會後記者會表示，國家公園法第19條規定，進入國家公園生態保護區應經國家公園管理處許可，民眾須至「臺灣登山申請一站式服務網」線上申請入園服務，未經申請許可得裁罰3000元，罰鍰並禁止入園一年。

王成機說，民眾到國家公園從事登山活動，應以「保育」為前提，並落實無痕山林等負責任登山；國家公園署正積極開發擴充入園APP提供使用便利性，並在登山口、步道及山屋宿營地進行查核，及提供登山安全宣導等服務。

王成機強調，民眾依法申請許可進入國家公園生態保護區，除了可以符合承載量確保降低生態衝擊影響外，也有助於管理單位了解民眾登山路線與進、出園情形，可提升山域事故救援效能，維護民眾登山安全。

內政部呼籲，民眾進入國家公園生態保護區一定要依法申請入園許可，也會加強稽查取締，請民眾一起維護山林環境與登山秩序，落實負責任登山。

國家公園 內政部 保護區

延伸閱讀

北中南3處賣場辦防空避難模擬演練 提升突發狀況集體韌性

「全聯」防空避難演練台中場 內政部常次吳堂安：可做其他超市借鏡

「胡來旅行社」試營運開跑 梁赫群、張秀卿「找錢」變登山挑戰賽

颱風來襲太魯閣封園 13人「爬黑山」被抓包將開罰還要停權

相關新聞

16個月完工創奇蹟！帛琉老爺慶20周年　沈方正：追求細節成旅客首選

在帛琉與當地人一講到「PRR（Paiau royal resort 帛琉老爺酒店）」，每個人都會露出羨慕的眼神，然後說「...

「高鐵大腦」控制員考核首曝光 通過率僅6成

有「高鐵大腦」之稱的行控中心約有170名控制員，需經3大階段訓練及考核認證，通過率僅6成，考核過程今天首度曝光，讓外界更...

丹娜絲颱風重創中南部 芥菜種會提供急難救助

「那晚像世界末日，我真的以為，家要被吹走了…」中颱丹娜絲日前從嘉義登陸，強風豪雨侵襲中南部，台南、嘉義多處傳出房舍屋頂被...

影／實測隔熱紙貼玻璃！透光率僅剩60％ 民團痛批納管打假球

交通部6月底公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙...

影／楊麗花獲頒文化獎章 強調歌仔戲加科技不輸韓流

文化部今天舉辦第44屆行政院文化獎頒獎典禮，歌仔戲天王楊麗花從行政院院長卓榮泰手中接下行政院文化獎獎章，強調歌仔戲一定要...

馬偕醫院碳盤查提前達標 目標十年減少15%二氧化碳當量

響應淨零計畫，衛福部要求全台醫學中心今年要完成碳盤查，並且未來每年公布前一年盤查結果。馬偕紀念醫院今舉辦授證典禮，台北、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。