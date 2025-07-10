「高鐵大腦」控制員考核首曝光 通過率僅6成

有「高鐵大腦」之稱的行控中心約有170名控制員，需經3大階段訓練及考核認證，通過率僅6成，考核過程今天首度曝光，讓外界更瞭解突發狀況時，控制員如何調度列車。

颱風丹娜絲襲台期間，台灣高鐵軌道遭到大量異物入侵，甚至幾度斷電，讓3台列車一度卡在軌道上，直到深夜才陸續將旅客送到車站，創下高鐵有史以來最晚收班的情況。

當高鐵遇到突發狀況，需行控中心控制員隨時監控，並做出決策，台灣高鐵今天首度對外公開，被稱為「高鐵大腦」的行控中心控制員考核過程，過程中隨機給予考題讓考生應變，考核通過率僅6成。

台灣高鐵指出，平均每名控制員需融會貫通116項學習要點，並經過至少300小時理論課程與300小時實習訓練，最後通過認證考核，過程包含：筆試、面試、維也納測驗、體檢；接受理論課程加實地訓練；模擬情境題的認證考核。

維也納測驗源自德國國鐵，目的在檢測受檢者的心理動作技能，並依不同職類鐵路列車駕駛人員，設定不同檢測項目，以進一步瞭解駕駛人員心理健康狀態、心理特質與心理動作技能水準，作為培訓與甄選鐵路列車駕駛學員依據。

高鐵行控中心控制員的維也納測驗，包含抗壓性檢查、訊號偵查力檢查、注意力-覺察性檢查、專注力與辨識力檢查。

台灣高鐵行控中心副理周郁閔向媒體表示，高鐵行控中心約有170名控制員，未來將持續招募，目前控制員年齡平均30歲左右，不乏許多鐵道迷、航空公司、輕軌或捷運的轉職員工。

從高鐵站務員轉職控制員的張毓容說，兩者是不同的挑戰，站務員要面對旅客的不同狀況去反應，控制員的面向就更廣，尤其跟列車運轉安全相關，壓力更大，像是今年1月嘉義及台南不斷有地震，她就必須處理列車停駛、安排巡檢等。

高鐵控制員戴彥宇指出，執勤中壓力都還是有的，像天災時，可能風速、雨量或洪水都會同時發出告警，甚至伴隨異物入侵及電車線系統異常等狀況，這時控制員必須馬上動起來，做出正確決定，且在不違反規章下，將影響降到最低。

颱風丹娜絲那晚戴彥宇並未遇到斷電事件，不過雨量跟風速在他值班期間都有響起告警。戴彥宇說，4日時雨量較大，有做出讓列車速限的規定，5日工作進入尾聲時不斷有風速告警，讓他必須要及時處理。

周郁閔補充，颱風期間，高鐵會依照預報成立應變中心，隨時監控沿線邊坡狀況及維修單位定時巡檢；5日因颱風丹娜絲路徑與預期不同，導致3班列車受影響，當時嘉義及台南路段多次斷電，雖初期送電成功，但後續有較長時間無法供電，幸好最後成功送電，讓列車可將旅客載運到車站。