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丹娜絲颱風重創中南部 芥菜種會提供急難救助

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會社工帶著生活物資箱探訪受災家戶。圖/基督教芥菜種會提供
芥菜種會社工帶著生活物資箱探訪受災家戶。圖/基督教芥菜種會提供

「那晚像世界末日，我真的以為，家要被吹走了…」中颱丹娜絲日前從嘉義登陸，強風豪雨侵襲中南部，台南、嘉義多處傳出房舍屋頂被掀、道路坍方、停電斷訊，中區部落有土石流、停電跟部份路斷。基督教芥菜種會中區、南區助人網中心及防救災團隊第一時間啟動災後關懷，社工們冒雨走訪，掌握案家災後需要，並提供急難救助。

芥菜種會說，包括梅山鄉2戶因土石流、倒樹受阻；嘉義朴子、民雄、六腳多戶屋頂破損、門窗漏水；台南七股案家屋頂毀損、廁所天花板位移漏水仍未止歇，多區停電無訊號。

住在台南將軍區的11歲小雯一家，親歷了這場最強風雨的恐懼。小雯的爸爸說，住這裡40年了，從來沒遇過這樣的風，屋子整個在搖，屋頂一片一片被吹走，雨直接灌進家裡，只能抱著小孩縮在客廳角落。一家三口如今只能暫住親戚家，社工送上急難救助金、生活物資、乾淨飲水，陪伴小雯一家度過災後最不容易的時間。

同樣住在將軍區的小美媽媽，獨自撫養身心障礙的姊姊和一位由芥菜種會關懷的7歲孩子。狂風暴雨夜裡，屋瓦如同要整片掀起，孩子們嚇得相擁而泣，一家人徹夜未眠。隔日天亮，廚房、客廳、房間滲水嚴重，連維生的機車也報廢。芥菜種會社工第一時間送上生活物資箱、慰問金及家電用品，並由牧師禱告祝福，希望這份陪伴，讓小美媽媽有勇氣繼續撐起這個家。

芥菜種會執行長李肇家表示，台灣弱勢家庭多半居住老舊、結構脆弱的房舍，極易在颱風豪雨中首當其衝。多年來，芥菜種會投入各地助人網中心訪視關懷與防救災服務，提供急難救助金、生活物資箱、房屋修繕評估與後續陪伴。而家園安全，不只是颱風季議題，災害復原不該只靠一次補助，更需要社區長期連結與支持網絡的投入。 

芥菜種會呼籲，面對氣候變遷帶來的極端天氣與防災議題，需要更多人同行守護，讓弱勢家庭不再在風雨中孤單等待。

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