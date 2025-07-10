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28歲患乳癌雙標靶搭配手術 夏天穿比基尼也不怕

中央社／ 台北10日電

28歲未婚的Maggie突然摸到胸部硬塊，就醫確診罹患HER2陽性乳癌，她勇敢接受1至2次術前雙標靶治療，腫瘤明顯縮小，透過整形式乳房保留手術，即使夏天穿比基尼也不影響外觀。

根據衛生福利部最新公布10大死因，癌症仍居死因之首，其中「台灣女性頭號癌症」乳癌死亡率10年上升約40%，是成長最快的癌症之一，不僅如此，乳癌發生率更是長年高居女性癌症首位，台灣乳房醫學會理事長陳芳銘近日透過新聞稿指出，臨床上HER2陽性乳癌年輕化趨勢明顯。

根據統計，民國107至111年間，35至39歲女性乳癌發生率從每10萬人約60人上升至近100人，發病高峰從50至54歲提前至45至49歲。台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會理事長葉顯堂說，HER2陽性占所有乳癌約20%，腫瘤生長迅速、易轉移、抗藥性強，被視為最具挑戰的類型。

HER2陽性乳癌治療過程繁複，常橫跨術前、手術、術後輔助及轉移期用藥。葉顯堂表示，隨著醫療進步，皮下注射雙標靶療法的導入，提升HER2陽性乳癌患者生活品質與治療順從性，強化整體治療成效。這個療法於今年5月正式納入健保，減輕患者龐大藥費負擔。

葉顯堂說，即便是被視為最棘手的HER2陽性乳癌，在健保給付支持下，也已有雙標靶療法可納入治療選擇。乳癌不再是一段孤軍奮戰的療程，而是一條有新藥與健保制度支撐、醫療團隊陪伴、醫病攜手共決的希望之路。

陳芳銘表示，雙標靶皮下注射大幅縮短治療時間，傳統靜脈注射需2至3小時，對職場女性與照顧者形成負擔；皮下注射則只需數分鐘，無論是年輕職場新鮮人、忙碌母親、甚至樂活長者，利用通勤或空檔即可就醫，顯著提升順從性與生活品質，活出精彩人生。

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